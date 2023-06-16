Найбільше від запровадження штучного інтелекту постраждають працівники розумової праці – звіт

Але використання ШІ може принести до 4,4 трильйона на рік для світової економіки.

Світовий бум використання генеративних моделей штучного інтелекту призведе до розквіту та зростання продуктивності в одних сферах економіки, але викличе глибокі потрясіння в інших. Насамперед це торкнеться працівників розумової праці, повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт McKinsey, інформує ZN.ua .

Штучний інтелект зможе замінити працівників розумової праці © depositphotos / Syda_Productions

Так, згідно з дослідженням, цілі сфери ділової активності, від продажу та маркетингу до операцій з клієнтами, будуть більшою мірою вбудовані в програмне забезпечення. Це може потенційно принести вигоду у розмірі 4,4 трлн доларів на рік, що становить приблизно 4,4% виробництва світової економіки.

«Генеративний ШІ дасть людям нову «надздібність», а економіці — настільки необхідне збільшення продуктивності», — заявила Ларейна Йі, старший партнер фірми і голова McKinsey Technology.

У ході дослідження було проаналізовано 63 варіанти використання генеративного ШІ для 850 професій. Залежно від того, як технологія буде прийнята та реалізована, зростання продуктивності може змінюватись від 0,1% до 0,6% протягом наступних 20 років.

У дослідженні також йдеться про те, що впровадження ШІ посилить навантаження на працівників, особливо на високопоставлених працівників розумової праці, які раніше вважалися «відносно невразливими для автоматизації».

Близько 75% потенційної цінності прикладного генеративного ШІ припаде на чотири бізнес-функції: робота з клієнтами, маркетинг та продажі, розробка програмного забезпечення, а також дослідження та розробки.

У звіті йдеться, що тільки банки можуть отримати додаткові 200-340 мільярдів доларів за рахунок підвищення продуктивності, оскільки нова технологія дозволить підвищити задоволеність клієнтів, допоможе в ухваленні рішень та знизить ризик шахрайства за рахунок кращого моніторингу. Завдяки цьому операційний прибуток може підвищитись на 9-15%.

За словами фахівців, у галузі досліджень та розробок технологія ШІ може підвищити продуктивність на 10–15%. Як приклад можна навести хімічну промисловість, де ШІ може швидше генерувати потенційні молекули, прискорюючи процес розробки нових ліків та матеріалів. Це може збільшити прибуток фармацевтичних компаній та фірм, які виробляють медичні товари, на 25%.

І розвиток технології рухається неймовірно швидко. Більш ранні дослідження фірми припускали, що першим роком, коли технологія ШІ зможе відповідати продуктивності середньої людини, буде 2027. У новому звіті йдеться, що це сталося цього року.