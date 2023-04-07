Японія на G7 проведе дискусію щодо загроз використання штучного інтелекту

На окремій прес-конференції міністр цифрових технологій Японії Таро Коно висловив надію, що "Група семи" "надішле єдиний сигнал" щодо цієї теми.

Міністр зв’язку Такеакі Мацумото Японії заявив, що країна має ініціювати дискусії у G7 на предмет ризиків розвитку і використання штучного інтелекту. Про це повідомляє Kyodo, інформує ZN.ua .

Як зазначили у виданні, революція штучного інтелекту, включно з появою чат-ботів, таких як ChatGPT, принесла з собою низку проблем, таких як несанкціонований збір особистих даних та його вплив на навчальне середовище.

Міністр Мацумото підкреслив важливість багатосторонніх зусиль у застосуванні та регулюванні штучного інтелекту, заявивши на прес-конференції, що Японія "хотіла б очолити дискусію, щоб її аналіз та перевірка могли відбуватися в рамках міжнародної системи".

Минулого тижня Управління із захисту даних Італії запровадило тимчасову заборону на використання ChatGPT через підозри, що його розробник компанія OpenAI незаконно збирає величезні обсяги персональних даних.

Водночас японські чиновники заявили у четвер, що міністерство освіти прагне сформулювати рекомендації щодо використання ChatGPT та інших чат-ботів зі штучним інтелектом у школах до березня наступного року, оскільки зростає занепокоєння щодо їх впливу на навички письма та мислення учнів.

"Я усвідомлюю, що швидкий розвиток штучного інтелекту та його зростаюче використання підняли такі питання, як його потенційний вплив на суспільство в разі зловживання, а також збір персональних даних", — сказав Мацумото.

На окремій прес-конференції міністр цифрових технологій Японії Таро Коно висловив надію, що "Група семи" надішле єдиний сигнал» щодо цієї теми.