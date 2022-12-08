У Сан-Франциско відкликали дозвіл на використання роботів для нейтралізації злочинців

Норму відправили на доопрацювання.

У Сан-Франциско відкликали дозвіл на використання роботів для нейтралізації злочинців
У Сан-Франциско відмовилися від використання "роботів-вбивць"
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Наглядова рада Сан-Франциско скасувала норму, яка дозволяла поліції використовувати дистанційно керовані роботи для нейтралізації небезпечних або озброєних злочинців. За відкликання дозволу проголосували вісім членів ради, проти – три, повідомляє Engadget.

Цікаво, що рішення було ухвалено з таким самим співвідношенням сторін. Норму схвалили, незважаючи на протести з боку груп захисту цивільних прав.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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