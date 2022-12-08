2022-12-08
У Сан-Франциско відкликали дозвіл на використання роботів для нейтралізації злочинців
Норму відправили на доопрацювання.
У Сан-Франциско відмовилися від використання "роботів-вбивць"© Кинопоиск
Наглядова рада Сан-Франциско скасувала норму, яка дозволяла поліції використовувати дистанційно керовані роботи для нейтралізації небезпечних або озброєних злочинців. За відкликання дозволу проголосували вісім членів ради, проти – три, повідомляє
Цікаво, що рішення було ухвалено з таким самим співвідношенням сторін. Норму схвалили, незважаючи на протести з боку груп захисту цивільних прав.
Фаїна Вауліна, ZN.ua