Технологічні компанії домовилися не озброювати роботів

Шість компаній-виробників роботів, серед яких і знаменита Boston Dynamics, заявили про те, що вони не будуть озброювати своїх роботів або дозволяти іншим використовувати їх як зброю, повідомляє Engadget з посиланням на заяву виробників. У ній йдеться про те, що озброєння роботів може «підвищити ризик заподіяння шкоди і порушує етичні питання».

Крім Boston Dynamics, угоду підписали Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics та Unitree Robotics.