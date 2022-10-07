2022-10-07
Технологічні компанії домовилися не озброювати роботів
Виробники впевнені, що озброєння роботів може зашкодити людям, інформує
Провідні компанії закликали не озброювати роботів© Ghost Robotics
Шість компаній-виробників роботів, серед яких і знаменита Boston Dynamics, заявили про те, що вони не будуть озброювати своїх роботів або дозволяти іншим використовувати їх як зброю, повідомляє
Крім Boston Dynamics, угоду підписали Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics та Unitree Robotics.
Фаїна Вауліна, ZN.ua