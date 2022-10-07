Технологічні компанії домовилися не озброювати роботів

Виробники впевнені, що озброєння роботів може зашкодити людям, інформує ZN.ua.

Технологічні компанії домовилися не озброювати роботів
Провідні компанії закликали не озброювати роботів
© Ghost Robotics

Шість компаній-виробників роботів, серед яких і знаменита Boston Dynamics, заявили про те, що вони не будуть озброювати своїх роботів або дозволяти іншим використовувати їх як зброю, повідомляє Engadget з посиланням на заяву виробників. У ній йдеться про те, що озброєння роботів може «підвищити ризик заподіяння шкоди і порушує етичні питання».

Крім Boston Dynamics, угоду підписали Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics та Unitree Robotics.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
The Economist: Успіх Starlink в Україні розпалив нову космічну гонкуThe Economist: Успіх Starlink в Україні розпалив нову космічну гонку
Астероїд, з яким зіткнувся DART, трохи нагадує цукерку – вченіАстероїд, з яким зіткнувся DART, трохи нагадує цукерку – вчені
На Сонці стався потужний спалах, і Земля може опинитися «на лінії вогню»На Сонці стався потужний спалах, і Земля може опинитися «на лінії вогню»
Озоновий шар Землі може відновитися протягом десятиліть – ООНОзоновий шар Землі може відновитися протягом десятиліть – ООН
Науковці з'ясували про життя на супутнику Юпітера: деталі дослідженняНауковці з'ясували про життя на супутнику Юпітера: деталі дослідження
Блок рекламы


Похожие новости
У Сан-Франциско відкликали дозвіл на використання роботів для нейтралізації злочинцівУ Сан-Франциско відкликали дозвіл на використання роботів для нейтралізації злочинців
У США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринахУ США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринах
Поліції Сан-Франциско майже дозволили ліквідувати небезпечних підозрюваних за допомогою роботівПоліції Сан-Франциско майже дозволили ліквідувати небезпечних підозрюваних за допомогою роботів
Последние новости
Подгружаем последние новости