Три американські компанії збудують космічний корабель для доправлення людей на Місяць

Очолює тріо корпорація Джеффа Безоса.

Космічний корабель SpaceX Starship доправлятиме людей на Місяць у рамках місій Artemis III та Artemis IV. У п'ятому польоті братиме участь корабель Blue Origin. Його будівництво невдовзі розпочнеться, повідомляє офіційний сайт концерну Lockheed Martin, інформує ZN.ua.

Три американські компанії збудують космічний корабель для доправлення людей на Місяць
Фото з відкритих джерел

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) обрало компанію Джеффа Безоса для будівництва корабля, який доставить людей на Місяць у місії Artemis V. Blue Origin працюватиме над космічним апаратом спільно з Lockheed Martin. Також до команди входять Boeing, Draper, Astrobotic і Honeybee Robotics.

Капсула Orion доставить чотирьох астронавтів на орбітальну станцію Gateway. Там вони пересядуть на космічний корабель, який доставить їх на поверхню Місяця. Він здійснить посадку на Південному полюсі, а місія триватиме протягом тижня.

Artemis V запланована на 2029 рік, але з високою часткою ймовірності вона не відбудеться вчасно. У NASA вважають, що до 2028 року буде здійснено тільки одну висадку. Люди повернуться на Місяць у рамках місії Artemis III, яка поки що запланована на 2025 рік, але, ймовірно, буде відкладена на кілька років. Фінансування програми Artemis до 2028 року перевищить $41 млрд.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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