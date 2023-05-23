Мільярди людей зіткнуться з потенційно смертельною спекою до 2100 року – вчені

Це станеться через зміни клімату.

Вчені заявили про те, що два мільярди людей або 22% населення Землі можуть зіткнутися з потенційно смертельною спекою до 2100 року. Це станеться в тому випадку, якщо середня температура на нашій планеті підніметься на 2,7 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень, повідомляє Science Alert.

Мільярди людей зіткнуться з потенційно смертельною спекою до 2100 року – вчені
До 2100 зі смертельною спекою зіткнеться 22% населення Землі
© Фото из открытых источников

До країн, у яких під загрозою смертельної спеки виявиться найбільше людей, належать Індія (600 мільйонів), Нігерія (300 мільйонів), Індонезія (100 мільйонів), а також Філіппіни та Пакистан (по 80 мільйонів), інформує ZN.ua.

Якщо ж світу вдасться досягти мети, встановленої Паризькою кліматичною угодою, та зупинити потепління в межах 1,5 градуса Цельсія, кількість людей, які опиняться під загрозою, скоротиться до півмільярда. Тобто близько 5% із 9,5 мільярдів людей, які, згідно з прогнозами, житимуть на Землі.

Потепління в 1,2 градуса Цельсія, яке спостерігається зараз, вже збільшило інтенсивність та тривалість екстремальних хвиль тепла, посух та лісових пожеж. Попередні вісім років були найспекотнішими в історії спостережень.

Під порогом небезпечної спеки автори нового дослідження розуміють середньорічну температуру 29 градусів Цельсія. Протягом людської історії найбільш щільні поселення були зосереджені навколо регіонів із середньорічною температурою 13 градусів Цельсія (у середніх широтах) та меншою мірою – 27 градусів Цельсія (у тропічному кліматі).

Глобальне потепління призведе до підвищення температури скрізь, але ризик опинитися в зоні із середньою температурою 29 градусів Цельсія вищий у регіонах, які вже знаходяться близько до цього порога.

Дослідження показали, що стійкі високі температури на рівні або вище за цей поріг тісно пов'язані з більшою смертністю, зниженням продуктивності праці та врожайності, а також з більш частими конфліктами та інфекційними захворюваннями.

Ще 40 років тому лише 12 мільйонів людей у ??всьому світі зазнавали таких екстремальних впливів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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