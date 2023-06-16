Американський стартап запустив на орбіту перший космічний завод

Він також є гіперзвуковим випробувальним полігоном.

Каліфорнійський стартап Varda заявив про успішне розгортання свого першого супутника – випробувального космічного фармацевтичного заводу. Як повідомляє New Atlas, він також буде використаний як гіперзвукова випробувальна установка, що дозволить знизити витрати на його запуск, інформує ZN.ua.

Американський стартап запустив на орбіту перший космічний завод
Американський стартап запустив фармацевтичний завод у космос
© Varda

Навіщо потрібно налагоджувати виробництво у космосі? Робота в умовах невагомості або мікрогравітації змінює важливу фізичну змінну, постійну для досліджень на Землі. Якщо ж гравітацію винести за дужки, усуваються й інші речі, наприклад, конвекційні потоки, які не можуть існувати, оскільки немає «верху». Частинки в рідині не утворюють грудок, не піднімаються нагору і не опускаються на дно, як це відбувається на Землі.

«В результаті регульований розподіл частинок за розмірами, більш впорядковані кристали та нові форми можуть призвести до покращення біодоступності, збільшення терміну придатності, нової інтелектуальної власності та нових способів введення», - йдеться у заяві Varda.

Ці та інші фактори виявилися надзвичайно корисними для однієї конкретної галузі досліджень та розробок: вирощування білкових кристалів. За даними NASA, воно є «найбільшою окремою категорією експериментів», що проводяться на МКС.

Особливо виробництво в космосі приваблює виробників ліків, які можуть використовувати середовище з невагомістю для кристалізації біологічних білків з метою аналізу їх структури та створення ліків, що ідеально зв'язуються з ними. Мікрогравітація також може використовуватися для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю.

Йдеться не про створення повноцінних таблеток, але активних компонентів до них.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Сьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASAСьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASA
Астрономи виявили найшвидшу «зірку-втікачку» у Чумацькому ШляхуАстрономи виявили найшвидшу «зірку-втікачку» у Чумацькому Шляху
Американський стартап запустив на орбіту перший космічний заводАмериканський стартап запустив на орбіту перший космічний завод
Астрономи відкрили нову планету, схожу на Татуїн із «Зоряних війн»Астрономи відкрили нову планету, схожу на Татуїн із «Зоряних війн»
Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від СонцяПеретворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця
Блок рекламы


Похожие новости
Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від СонцяПеретворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця
Загадковий китайський орбітальний літак запустив у космос невідомий об'єкт – розслідуванняЗагадковий китайський орбітальний літак запустив у космос невідомий об'єкт – розслідування
Три американські компанії збудують космічний корабель для доправлення людей на МісяцьТри американські компанії збудують космічний корабель для доправлення людей на Місяць
Вчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп уранаВчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп урана
SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запускуSpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запуску
Перший орбітальний політ Starship: онлайн-трансляціяПерший орбітальний політ Starship: онлайн-трансляція
Китай намагатиметься змінити орбіту астероїда, який летить до ЗемліКитай намагатиметься змінити орбіту астероїда, який летить до Землі
Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної формиКосмічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми
Інвестиційна компанія Білла Гейтса підтримує стартап багаторазової космічної ракетиІнвестиційна компанія Білла Гейтса підтримує стартап багаторазової космічної ракети
Перший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачеюПерший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачею
Последние новости
Подгружаем последние новости