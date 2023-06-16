Американський стартап запустив на орбіту перший космічний завод

Він також є гіперзвуковим випробувальним полігоном.

Каліфорнійський стартап Varda заявив про успішне розгортання свого першого супутника – випробувального космічного фармацевтичного заводу. Як повідомляє New Atlas , він також буде використаний як гіперзвукова випробувальна установка, що дозволить знизити витрати на його запуск, інформує ZN.ua .

Американський стартап запустив фармацевтичний завод у космос © Varda

Навіщо потрібно налагоджувати виробництво у космосі? Робота в умовах невагомості або мікрогравітації змінює важливу фізичну змінну, постійну для досліджень на Землі. Якщо ж гравітацію винести за дужки, усуваються й інші речі, наприклад, конвекційні потоки, які не можуть існувати, оскільки немає «верху». Частинки в рідині не утворюють грудок, не піднімаються нагору і не опускаються на дно, як це відбувається на Землі.

«В результаті регульований розподіл частинок за розмірами, більш впорядковані кристали та нові форми можуть призвести до покращення біодоступності, збільшення терміну придатності, нової інтелектуальної власності та нових способів введення», - йдеться у заяві Varda.

Ці та інші фактори виявилися надзвичайно корисними для однієї конкретної галузі досліджень та розробок: вирощування білкових кристалів. За даними NASA, воно є «найбільшою окремою категорією експериментів», що проводяться на МКС.

Особливо виробництво в космосі приваблює виробників ліків, які можуть використовувати середовище з невагомістю для кристалізації біологічних білків з метою аналізу їх структури та створення ліків, що ідеально зв'язуються з ними. Мікрогравітація також може використовуватися для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю.

Йдеться не про створення повноцінних таблеток, але активних компонентів до них.