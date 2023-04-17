SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запуску

Компанія здійснить нову спробу протягом 48 годин.

Компанія SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship трохи більше, ніж за хвилину до запуску космічного корабля. В онлайн-трансляції було озвучено, що нова спроба запуску буде здійснена протягом 48 годин, інформує ZN.ua.

SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запуску
Перший орбітальний політ Starship перенесли
© spacex.com

Як написав у Twitter Ілон Маск, причина відстрочення полягає у проблемах з клапанами тиску.

«Клапан тиску, схоже, замерз, тому якщо він не запрацює найближчим часом, запуск сьогодні не відбудеться», - написав бізнесмен до офіційного оголошення про скасування запуску.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

- Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

У Twitter SpaceX з'явилося повідомлення про те, що «команда працює над тим, щоб здійснити запуск найближчим часом».

Standing down from today's flight test attempt; Team is working towards next available opportunity

- SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Під час підготовки до запуску в SpaceX зазначили, що під час тестових польотів, подібних до цього, успіх вимірюється тим, скільки нового вдалося дізнатися, що допомагає в подальшій розробці системи.

Раніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск оцінив ймовірність успіху першого тестового польоту Starship у 50%. За словами бізнесмена, гарантії, що корабель досягне орбіти, немає, але перший запуск "буде захоплюючим".

Starship розробляється як багаторазовий корабель для доставки вантажів та людей на Місяць, Марс та інші об'єкти далекого космосу. NASA вже уклало з компанією контракт на доставку за його допомогою людей на Місяць у рамках програми "Артеміда".

Апарат складається з двох повністю багаторазових елементів: прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля заввишки 50 метрів, відомого як Starship. Обидва будуть оснащені двигунами Raptor наступного покоління від SpaceX – шість для Starship та близько 30 для Super Heavy.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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