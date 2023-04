SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship за хвилину до запуску

Компанія здійснить нову спробу протягом 48 годин.

Компанія SpaceX скасувала перший орбітальний політ Starship трохи більше, ніж за хвилину до запуску космічного корабля. В онлайн-трансляції було озвучено, що нова спроба запуску буде здійснена протягом 48 годин, інформує ZN.ua .

Як написав у Twitter Ілон Маск, причина відстрочення полягає у проблемах з клапанами тиску.

«Клапан тиску, схоже, замерз, тому якщо він не запрацює найближчим часом, запуск сьогодні не відбудеться», - написав бізнесмен до офіційного оголошення про скасування запуску.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today