Ілон Маск розповів, коли може відбутися новий політ Starship

Попередня спроба відправити корабель на орбіту закінчилася невдачею.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що космічний корабель Starship може бути готовий до другого орбітального запуску вже протягом декількох тижнів. Але часу може знадобитися більше, оскільки компанії ще потрібно отримати потрібні дозволи, повідомляє Space.com.

Ілон Маск розповів, коли може відбутися новий політ Starship
Нова спроба запуску Starship може відбутися за два місяці
© @spaceX

За словами бізнесмена, нова спроба запуску відбудеться за шість-вісім тижнів. Його мета залишиться незмінною – 50-метровий корабель має злетіти, зробити виток навколо Землі та приводитися недалеко від Гаваїв, інформує ZN.ua.

Водночас технічна підготовка до запуску – це лише частина завдання. SpaceX ще потрібно отримати дозвіл на нього від Федерального авіаційного управління США.

Попередня спроба запуску корабля завершилася невдачею, хоча в самій компанії заявили про успіх місії, оскільки апарат таки злетів і зміг піднятися на висоту 39 кілометрів.

"По суті, результат був приблизно таким, як я очікував, і, можливо, трохи перевершив мої очікування", - заявив Маск

Корабель не зміг відокремитись від першого ступеня ракети-носія, тому команда місії дала команду про самознищення. Після вибуху уламки апарату впали на космодром SpaceX та на територію національного парку Бока-Чика.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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