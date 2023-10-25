Загадкова Дев'ята планета може виявитися взагалі не планетою - астрономи

Можливо, дослідникам потрібно використати іншу гравітаційну модель.

Декілька років тому вчені припустили, що за орбітою Плутона може існувати загадкова Дев'ята планета. Але вона вислизає від будь-яких спроб виявити її. І причин цього може бути кілька. Перша – ми просто поки що не змогли її спостерігати. А друга – її просто не існує, повідомляє Science Alert , інформує ZN.ua .

Можливо, Дев'ята планета – це не планета © Европейская Южная Обсерватория

Можливо, що планета Х - взагалі не планета, а рій каміння. Або, як свідчить нове дослідження, проведене фізиками Кетрін Браун з Гамільтон-коледжу та Харшем Матуром з Університету Кейс Вестерн Резерв, те, що було інтерпретовано як присутність планети, може вказувати на те, що в нинішній моделі гравітації чогось не вистачає.

Дослідження вчених показало, що тонкі аномалії в орбітах різних об'єктів, які деякі приписують прихованій планеті, також узгоджуються з іншим типом гравітаційної моделі - так званою Ньютонівською Модифікованою Динамікою (МОНД).

Недоліки закону всесвітнього тяжіння Ньютона було усунуто Загальною теорією відносності Ейнштейна. МОНД – це альтернативне рішення, яке передбачає, що інші гравітаційні ефекти набудуть чинності, коли ньютонівське гравітаційне прискорення падає нижче за певний поріг.

Припущення існування Дев'ятої планети зробили з урахуванням спостережень за дивним скупченням на околицях Сонячної системи. Там розташовується велика кількість відносно маленьких крижаних «скель». Деякі з них «злипаються» на своїх орбітах, що може свідчити про те, що на них вплинула гравітація великої планети.

У ході дослідження Браун та Матур змоделювали орбіти зовнішніх околиць Сонячної системи, використавши МОНД. В результаті вони отримали групу каменів, які поводяться так само, як ті, що вдалося спостерігати в реальності. Їхні розрахунки припускають, що, згідно з теорією МОНД, деякі об'єкти у зовнішній Сонячній системі з часом мають бути вирівняні за гравітаційним полем галактики Чумацький Шлях.

Разом з тим однозначно стверджувати, що на поведінку цих об'єктів не впливає якась велика планета не можна. Вченим все ще не вистачає даних для того, щоб зробити остаточні висновки. Але й заперечувати те, що така поведінка може бути обумовлена МОНД, теж не можна.