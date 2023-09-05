Рідкісне цвітіння бамбука може призвести до довгострокових екологічних змін – вчені

Рослина цвіте раз на 120 років.

На деяких рослинах квіти з'являються щороку, а для інших ця подія відбувається раз у житті. Поширений у Японії бамбук Phyllostachys nigra var. henonis (чорний бамбук) цвіте всього раз на 120 років, а потім гине, інформує ZN.ua.

Рідкісне цвітіння бамбука може призвести до довгострокових екологічних змін – вчені
Бамбук цвіте раз на 120 років
© Toshihiro Yamada/Hiroshima University

І у нього є ще одна особливість, про яку вчені задумалися тільки недавно: відсутність проростання насіння, повідомляє Phys.org. Колись густо засіяне бамбукове поле на кілька років перетворюється на пасовища, а регенерація бамбука, яка може початися за кілька років, може вплинути на екологію регіону, а також економіку всієї країни.

Вчені вирішили вивчити екологію регенерації, спостерігаючи за деякими ранньоквітучими екземплярами. Зареєстрованих даних про цвітіння чорного бамбука немає. Оскільки останнє на зараз сталося в 1908 році. В результаті зацвіли 80% відібраних стебел, але жодне з них не дало насіння, що може вказувати на те, що цей різновид бамбука не розмножується таким чином.

«Бамбук не дав життєздатного насіння, яке могло б прорости. Виробництво пагонів бамбука було зупинено після цвітіння. Протягом перших трьох років не було жодних ознак регенерації цього бамбука після цвітіння», - заявив провідний автор дослідження Тосіхіро Ямада.

У Японії близько 0,17 мільйонів гектарів займають три види бамбука, одним із яких є P. nigra var. henonis. Очікується, що після цвітіння цього різновиду бамбука з'являться широкі відкриті ділянки лук, що може змінити екологію місцевості та спричинити ерозію ґрунту.

Вчені вважають, що це може вплинути не тільки на комах та тварин, які мешкають у цьому регіоні, але на довгі роки змінити екологію регіону через потенційну ерозію ґрунту. Бамбук може допомогти утримувати грунт на місці завдяки своїм сильним і поширеним кореневищам, тому раптова втрата великої площі цієї рослини може призвести до зміни топографії місцевості.

Дослідники зазначають, що для захисту місцевості можна зробити деякі кроки, які допоможуть зберегти ґрунт у період до регенерації бамбука. Наприклад, можна вносити додаткові добрива чи пересаджувати бамбук. Разом з тим, у цьому випадку необхідно буде боротися з кореневищами бамбука, що швидко розростаються.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
«Джеймс Вебб» зробив знімок галактики Вир«Джеймс Вебб» зробив знімок галактики Вир
Вчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактеріїВчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактерії
Апарат NASA зробив знімок індійського апарату на МісяціАпарат NASA зробив знімок індійського апарату на Місяці
Астрономи виявили екзопланету з гігантським хвостомАстрономи виявили екзопланету з гігантським хвостом
Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактеріїВчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактерії
Для колонізації Марса достатньо 22 осіб, але є нюанс – вченіДля колонізації Марса достатньо 22 осіб, але є нюанс – вчені
Американські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температуриАмериканські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температури
Вчені розповіли про найбільш сонячне місце на ЗемліВчені розповіли про найбільш сонячне місце на Землі
Вчені розповіли про вплив космічних польотів на мозок астронавтівВчені розповіли про вплив космічних польотів на мозок астронавтів
До Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дніДо Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дні
Вчені виявили сліди найдавніших льодовиків на ЗемліВчені виявили сліди найдавніших льодовиків на Землі
Найдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вченіНайдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вчені
Людство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вченіЛюдство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вчені
Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від СонцяПеретворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця
Последние новости
Подгружаем последние новости