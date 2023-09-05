Рідкісне цвітіння бамбука може призвести до довгострокових екологічних змін – вчені

Рослина цвіте раз на 120 років.

На деяких рослинах квіти з'являються щороку, а для інших ця подія відбувається раз у житті. Поширений у Японії бамбук Phyllostachys nigra var. henonis (чорний бамбук) цвіте всього раз на 120 років, а потім гине, інформує ZN.ua .

Бамбук цвіте раз на 120 років © Toshihiro Yamada/Hiroshima University

І у нього є ще одна особливість, про яку вчені задумалися тільки недавно: відсутність проростання насіння, повідомляє Phys.org . Колись густо засіяне бамбукове поле на кілька років перетворюється на пасовища, а регенерація бамбука, яка може початися за кілька років, може вплинути на екологію регіону, а також економіку всієї країни.

Вчені вирішили вивчити екологію регенерації, спостерігаючи за деякими ранньоквітучими екземплярами. Зареєстрованих даних про цвітіння чорного бамбука немає. Оскільки останнє на зараз сталося в 1908 році. В результаті зацвіли 80% відібраних стебел, але жодне з них не дало насіння, що може вказувати на те, що цей різновид бамбука не розмножується таким чином.

«Бамбук не дав життєздатного насіння, яке могло б прорости. Виробництво пагонів бамбука було зупинено після цвітіння. Протягом перших трьох років не було жодних ознак регенерації цього бамбука після цвітіння», - заявив провідний автор дослідження Тосіхіро Ямада.

У Японії близько 0,17 мільйонів гектарів займають три види бамбука, одним із яких є P. nigra var. henonis. Очікується, що після цвітіння цього різновиду бамбука з'являться широкі відкриті ділянки лук, що може змінити екологію місцевості та спричинити ерозію ґрунту.

Вчені вважають, що це може вплинути не тільки на комах та тварин, які мешкають у цьому регіоні, але на довгі роки змінити екологію регіону через потенційну ерозію ґрунту. Бамбук може допомогти утримувати грунт на місці завдяки своїм сильним і поширеним кореневищам, тому раптова втрата великої площі цієї рослини може призвести до зміни топографії місцевості.

Дослідники зазначають, що для захисту місцевості можна зробити деякі кроки, які допоможуть зберегти ґрунт у період до регенерації бамбука. Наприклад, можна вносити додаткові добрива чи пересаджувати бамбук. Разом з тим, у цьому випадку необхідно буде боротися з кореневищами бамбука, що швидко розростаються.