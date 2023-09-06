Астрономи виявили екзопланету з гігантським хвостом

Вплив зірки змушує небесне тіло викидати свій матеріал.

Астрономи виявили на відстані 950 світлових років від Землі екзопланету із гігантським хвостом із газу. Як повідомляє Space.com , це найбільша подібна структура, знайдена у планети за межами Сонячної системи, інформує ZN.ua .

Планета втрачає атмосферу через опромінення зірки © NASA

Вчені відзначають, що планета втрачає свою атмосферу, внаслідок чого біля неї утворюється хвіст, який на даний момент у 18 разів більший за Юпітер.

Планета отримала позначення HAT-P-32 b, її маса становить 68% маси Юпітера, вона вдвічі більша за найбільшу планету Сонячної системи. Планета знаходиться на відстані близько 5,1 мільйона кілометрів від своєї зірки, що становить приблизно 3% від відстані між Землею та Сонцем. Оберт навколо світила HAT-P-32 b здійснює за 2,2 земні дні. Це означає, що її постійно бомбардує радіація зірки.

Вчені спостерігали за хвостом зірки, що складається з гелію, за допомогою наземних телескопів.

«Ми стежили за цією планетою та зіркою-господарем за допомогою спектроскопії довгих тимчасових рядів, спостережень за зіркою та планетою протягом кількох ночей. І ми виявили, що із планетою пов'язаний гігантський газовий гелієвий хвіст. Хвіст великий — приблизно в 53 рази більший за радіус планети — утворений газом, який «біжить» з планети», — заявив провідний автор дослідження Чжоуцзянь Чжан із Каліфорнійського університету в Санта-Крус.