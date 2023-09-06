Астрономи виявили екзопланету з гігантським хвостом

Вплив зірки змушує небесне тіло викидати свій матеріал.

Астрономи виявили на відстані 950 світлових років від Землі екзопланету із гігантським хвостом із газу. Як повідомляє Space.com, це найбільша подібна структура, знайдена у планети за межами Сонячної системи, інформує ZN.ua.

Астрономи виявили екзопланету з гігантським хвостом
Планета втрачає атмосферу через опромінення зірки
© NASA

Вчені відзначають, що планета втрачає свою атмосферу, внаслідок чого біля неї утворюється хвіст, який на даний момент у 18 разів більший за Юпітер.

Планета отримала позначення HAT-P-32 b, її маса становить 68% маси Юпітера, вона вдвічі більша за найбільшу планету Сонячної системи. Планета знаходиться на відстані близько 5,1 мільйона кілометрів від своєї зірки, що становить приблизно 3% від відстані між Землею та Сонцем. Оберт навколо світила HAT-P-32 b здійснює за 2,2 земні дні. Це означає, що її постійно бомбардує радіація зірки.

Вчені спостерігали за хвостом зірки, що складається з гелію, за допомогою наземних телескопів.

«Ми стежили за цією планетою та зіркою-господарем за допомогою спектроскопії довгих тимчасових рядів, спостережень за зіркою та планетою протягом кількох ночей. І ми виявили, що із планетою пов'язаний гігантський газовий гелієвий хвіст. Хвіст великий — приблизно в 53 рази більший за радіус планети — утворений газом, який «біжить» з планети», — заявив провідний автор дослідження Чжоуцзянь Чжан із Каліфорнійського університету в Санта-Крус.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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