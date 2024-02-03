Вчені вперше виявили туберкульоз у неандертальців

Можливо, хвороба зробила свій внесок у їхнє зникнення.

Неандертальці хворіли на туберкульоз © Tom Bjorklund

Вчені з'ясували, що неандертальці, які жили на території Європи 35 тисяч років тому, хворіли на туберкульоз. На це вказав ДНК-аналіз їх останків, проведений дослідниками. Ознаки цієї хвороби виявили у неандертальців вперше, вони порушують питання про те, чи вніс туберкульоз свій внесок у вимирання цих древніх людей, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua .

Два дослідження вчених було опубліковано у журналі Tuberculosis. Одна група дослідників повторно проаналізувала скелетні останки двох неандертальців, виявлених у печері в Угорщині 1932 року, а інша перевірила їх на наявність мікобактерії туберкульозу, бактерії, що викликає туберкульоз.

Печера Субалюк, розташована в горах Бюкк на півночі Угорщини, протягом століть неодноразово використовувалася як притулок тваринами та людьми і вважається надзвичайно важливою пам'яткою епохи середнього та пізнього палеоліту. Останки гомінідів, які були виявлені тут, належать жінці та дитині, якій було близько трьох-чотирьох років на момент смерті.

Останки містили ознаки і неандертальців і людей сучасного типу, тому вчені вважали, що мають справу з одними з останніх неандертальців регіону. Радіовуглецеве датування, проведене у 2023 році, показало, що дитина померла 33-34 тисячі років тому. Жінка померла раніше, приблизно 37-38 тисяч років тому.

Кістки, виявлені в печері, цікаві вже часом, коли померли їхні власники, оскільки приблизно тоді вимерли останні неандертальці. Вони містять додаткові свідчення про їхнє життя і, можливо, смерть.

В обох неандертальців були виявлені явні ознаки скелетної інфекції, включаючи кісткові ураження вздовж хребта дорослої людини та всередині черепа дитини. Ці скелетні зміни, які називаються літичними ураженнями, відображають втрату кісткової маси, що призводить до утворення дірок; потім отвори заповнюються новою кісткою.

Літичні ураження можуть спричинити кілька хвороб, наприклад рак. Але їхнє розташування та структура в організмі субалюкських неандертальців переконливо свідчать про те, що ті хворіли на туберкульоз.

Щоб перевірити цей діагноз, група під керівництвом Уни Лі з Університету Бірмінгема взяла зразки кісток неандертальців та проаналізувала їх на наявність ДНК M. Tuberculosis. Обидва аналізи були позитивними. Інші аналізи також підтвердили, що обидва неандертальці хворіли на туберкульоз.

«Грунтуючись як на морфологічних спостереженнях, так і на їхньому біомолекулярному підтвердженні, ми можемо зробити висновок, що туберкульоз був присутній у Центральній Європі під час пізнього плейстоцену, приблизно 36-39 тисяч років тому», — написали Дьорд Палфі з Сегедського університету та його колеги в одному із нових досліджень.

Діагностування туберкульозу у неандертальців порушує питання про те, як вони заразилися. Відповіддю можуть бути дані про захворювання на туберкульоз великих древніх тварин, наприклад, бізонів. Неандертальці, які їли їхнє м'ясо, могли заразитися від них.