В Туреччині виявили каналізацію, якій 2250 років - винахід античних інженерів досі працює

Під час розкопок у стародавньому місті Стратонікея в турецькій провінції Мугла археологи виявили каналізаційну систему, яка ефективно відводила воду протягом двох тисячоліть.

Про це повідомляє HaberT?rk.

Команда вчених у 2019 році вперше натрапила на каналізаційну систему, яка починалася від північних міських воріт і простягалася через північну вулицю, західну вулицю, римську лазню та бібліотеку. Вчені виявили, що вона була збудована за передовою технологією і направляла воду від театру до сусіднього струмка природним шляхом.

Професор доктор Білал Сьогют, керівник групи розкопок стародавнього міста Стратонікея, висловив своє захоплення знахідкою.

"Усі ці каналізаційні системи під’єднані до вулиць і течуть до потоку, скидаючись, не завдаючи жодного дискомфорту місту. Вода все ще тече сама по собі навіть через 2250 років. Ось чому ми неймовірно щасливі", — заявив він.

Це відкриття, за його словами, розкриває історичне багатство регіону та спосіб життя стародавніх поселень. Професор розповів, що під час розкопок, які досі тривають, було виявлено багато споруд, які відкривають важливі артефакти елліністичного, римського, візантійського та османського періодів.

Стратонікея - відоме як "Місто гладіаторів", включено до Попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2015 року. Це було поселення корінних народів Анатолії, карійців і лікійців, інформує Апостроф.

Археологічні розкопки в Стратонікеї тривають з 1977 року. Розкопки, консервація та реставрація тривають у різних частинах стародавнього міста, включно з театром.


Олена Токмач, Апостроф





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