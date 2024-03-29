ДНК віком 1500 років допомогла відтворити зовнішність імператора Китаю

Серед іншого, він зміг об'єднати північний Китай.

Імператор жив 1500 років тому © Current Biology

Вчені використали ДНК, витягнуту з останків імператора У, який правив Китаєм 1500 року, щоб відтворити його зовнішній вигляд. ДНК також допомогла дослідникам з'ясувати, що могло стати причиною смерті імператора, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua .

Імператор У був правителем китайської династії Північна Чжоу з 560 року нашої ери до своєї смерті у 578 році у віці 36 років. Він найбільш відомий створенням сильної військової присутності, умиротворенням турків та об'єднанням північного Китаю після перемоги над династією Північна Ці.

Але що стало причиною смерті імператора в такому юному віці є предметом суперечок. Одні історики стверджують, що його отруїли, інші – що він став жертвою невідомої хвороби. Але нове дослідження, що ґрунтується на аналізі ДНК, показало, що імператор помер від ускладнень після інсульту.

Археологи виявили гробницю У 1996 року. У ній знаходився скелет імператора, включаючи «майже повний череп», з якого дослідники змогли витягти ДНК для генетичного аналізу.

В результаті вони змогли відтворити зовнішність імператора У. На отриманому зображенні можна побачити чоловіка з карими очима, чорним волоссям і темнішим відтінком шкіри, характерним для сьогоднішніх жителів Північної та Східної Азії.

Дослідники припускають, що імператор У належав до сяньбей, кочової групи, яка жила на території сучасної Монголії та північних частин Китаю. Представники сяньбей мігрували на південь до північного Китаю і з'єдналися з людьми, які були етнічними ханьськими китайцями.

Висновки вчених узгоджуються з історичними записами, які свідчили про те, що в імператора спостерігалася «афазія (нездатність розуміти або виражати мову через пошкодження головного мозку), опущені повіки та ненормальна хода — потенційні симптоми інсульту».

Вчені зазначають, що деякі дослідники писали про те, що імператор мав «незвичайну зовнішність», включаючи густу бороду, високе перенісся і жовте волосся. Але новий аналіз показав, що в імператора У були типові риси обличчя Східної або Північно-Східної Азії.