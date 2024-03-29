ДНК віком 1500 років допомогла відтворити зовнішність імператора Китаю

Серед іншого, він зміг об'єднати північний Китай.

ДНК віком 1500 років допомогла відтворити зовнішність імператора Китаю
Імператор жив 1500 років тому
© Current Biology

Вчені використали ДНК, витягнуту з останків імператора У, який правив Китаєм 1500 року, щоб відтворити його зовнішній вигляд. ДНК також допомогла дослідникам з'ясувати, що могло стати причиною смерті імператора, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua.

Імператор У був правителем китайської династії Північна Чжоу з 560 року нашої ери до своєї смерті у 578 році у віці 36 років. Він найбільш відомий створенням сильної військової присутності, умиротворенням турків та об'єднанням північного Китаю після перемоги над династією Північна Ці.

Але що стало причиною смерті імператора в такому юному віці є предметом суперечок. Одні історики стверджують, що його отруїли, інші – що він став жертвою невідомої хвороби. Але нове дослідження, що ґрунтується на аналізі ДНК, показало, що імператор помер від ускладнень після інсульту.

Археологи виявили гробницю У 1996 року. У ній знаходився скелет імператора, включаючи «майже повний череп», з якого дослідники змогли витягти ДНК для генетичного аналізу.

В результаті вони змогли відтворити зовнішність імператора У. На отриманому зображенні можна побачити чоловіка з карими очима, чорним волоссям і темнішим відтінком шкіри, характерним для сьогоднішніх жителів Північної та Східної Азії.

Дослідники припускають, що імператор У належав до сяньбей, кочової групи, яка жила на території сучасної Монголії та північних частин Китаю. Представники сяньбей мігрували на південь до північного Китаю і з'єдналися з людьми, які були етнічними ханьськими китайцями.

Висновки вчених узгоджуються з історичними записами, які свідчили про те, що в імператора спостерігалася «афазія (нездатність розуміти або виражати мову через пошкодження головного мозку), опущені повіки та ненормальна хода — потенційні симптоми інсульту».

Вчені зазначають, що деякі дослідники писали про те, що імператор мав «незвичайну зовнішність», включаючи густу бороду, високе перенісся і жовте волосся. Але новий аналіз показав, що в імператора У були типові риси обличчя Східної або Північно-Східної Азії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вплине на вимірювання часу: танення льодовиків сповільнило обертання ЗемліВплине на вимірювання часу: танення льодовиків сповільнило обертання Землі
ДНК віком 1500 років допомогла відтворити зовнішність імператора КитаюДНК віком 1500 років допомогла відтворити зовнішність імператора Китаю
Археологи знайшли в Британії багато прикрашену римську віллу з табличками з прокльонамиАрхеологи знайшли в Британії багато прикрашену римську віллу з табличками з прокльонами
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи знайшли артефакт у вигляді кобри віком 4000 роківАрхеологи знайшли артефакт у вигляді кобри віком 4000 років
Розвиток ембріонів пов'язали з вірусною інфекцією віком 500 мільйонів роківРозвиток ембріонів пов'язали з вірусною інфекцією віком 500 мільйонів років
Останки кита віком 19 мільйонів років змінили уявлення про еволюцію цих тваринОстанки кита віком 19 мільйонів років змінили уявлення про еволюцію цих тварин
ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картахДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах
Вчені відновили зовнішність фараона Тутанхамона: фото та деталі дослідженняВчені відновили зовнішність фараона Тутанхамона: фото та деталі дослідження
Зіткнення з астероїдом: чи можливе воно у найближчі 1000 роківЗіткнення з астероїдом: чи можливе воно у найближчі 1000 років
Температура океану досягла рекорду за 100 тисяч років: що буде даліТемпература океану досягла рекорду за 100 тисяч років: що буде далі
Вчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч роківВчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч років
Вчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять роківВчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять років
Вчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років томуВчені відтворили зовнішність «самотнього хлопчика», який жив 8000 років тому
Последние новости
Подгружаем последние новости