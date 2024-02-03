Астрономи знайшли екзопланету з гігантським «кометним» хвостом

Цей хвіст у сім разів довший за радіус планети.

Планета знаходиться дуже близько до своєї зірки © NASA

Астрономи звернули увагу на екопланету WASP-69b. Вона потрапила в їхнє поле зору через те, що викидає кометоподібний хвіст. І він настільки гігантський, що займає відстань у сім разів більшу, ніж радіус самої планети, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua .

Хвіст утворюється в міру того, як атмосфера планети витікає в космос, і це робить WASP-69b цікавим об'єктом для вивчення. Планета розміром з Юпітер знаходиться на відстані 160 світлових років від Землі та розташовується надзвичайно близько до своєї зірки.

І саме ця близькість є причиною появи такого довгого хвоста. Команда вчених під керівництвом дослідників із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вважає, що зоряний вітер руйнує атмосферу WASP-69b та формує кометний хвіст за нею.

«Роботи попередніх груп показали, що ця планета втрачає частину своєї атмосфери, і передбачали наявність тонкого хвоста або, можливо, його відсутність взагалі. Однак тепер ми остаточно виявили цей хвіст і показали, що він як мінімум у сім разів довший за саму планету», — каже астрофізик Дакота Тайлер з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Відкриття було зроблено за допомогою телескопа Кека на Гаваях. Вчені визначили, що планета втрачає велику кількість водню та гелію, а також визначили їхню взаємодію із зоряним вітром з високим ступенем деталізації.

Спостереження за WASP-69b можуть надати вченим безцінну інформацію про те, як взаємодіють планети та зірки. Дослідникам вдалося зловити цю взаємодію на фінальній стадії.

"Система WASP-69b - це перлина, тому що у нас є рідкісна можливість вивчити втрату маси атмосфери в реальному часі і зрозуміти найважливішу фізику, яка формує тисячі інших планет", - заявив астрофізик Ерік Петігура з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Про існування WASP-69b відомо вже понад десять років, але ще багато залишається невідомим. Об'єкт відомий як гаряча планета-Юпітер, яка знаходиться в небезпечній близькості до своєї зірки, здійснюючи оберт навколо неї менше, ніж за чотири земні дні.

Водночас ризику, що планета зникне, немає. Вона настільки величезна, що зірка "помре" задовго до того, як атмосфера екзопланети повністю випарується.

"Приблизно в 90 разів більше маси Землі, WASP-69b має такий великий резервуар матеріалу, що навіть втрата такої величезної кількості маси не сильно вплине на неї протягом її життя", - говорить Тайлер.