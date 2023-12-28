У США вчені знайшли найбільшу у світі змію мідянку

Мідянки відіграють дуже важливу роль у своєму регіоні, виконуючи функцію природних винищувачів шкідників.

Вчені виявили найбільшу мідянку з усіх коли-небудь зафіксованих змій у Великих Димчастих горах. Знайдений екземпляр сягав один метр 82 сантиметри у довжину.

Мідянка має червонувато-коричневе забарвлення і зазвичай спокійно поводиться у дикій природі © unsplash/jxk

Ці змії широко поширені на південному сході США і зазвичай мають довжину до 90 сантиметрів. Вчені, що вивчають амфібій і рептилій — герпетологи — приїхали в цей регіон через велику кількість мідянок. Більшість цих змій має вийняткові мозаїчні візерунки та яскраві кольори.

Дослідники вжили низку додаткових заходів безпеки, наближаючись до змії-велетня, оскільки при контакті її масивні розміри могли призвести до конфлікту. Вчені визначили, що гігантські розміри змії викликані її міцним здоров’ям та пристосованістю до клімату. Ця мідянка також мала багато природної здобичі у своєму регіоні.

В рамках дослідження вчені кілька тижнів перебували поруч з нею. Спостереження за найбільшою мідянкою у світі виявилося надзвичайно складним навіть для досвідчених герпетологів, оскільки цей вид має неймовірні навички маскування в природному середовищі існування. Попри великий обхват тіла змії, вчені час від часу втрачали її з поля зору, коли вона рухалась лісовою підстилкою.

Дослідники спостерігали й вивчали її природну поведінку та взаємодію з навколишнім середовищем. Ця особина віддавала перевагу прихованим місцям відпочинку та полювання.

Найбільшою загрозою для мідянки стали антропогенні зміни клімату. Діяльність людства спричинила зміну доступності середовищ існування, рівня опадів і температури в їхньому рідному регіоні. Команда герпетологів зараз проводить комплексні екосистемні дослідження, щоб забезпечити прискорене зростання особин навіть в умовах несприятливого клімату.

Результати цих досліджень також вказали на те, що більшість мандрівників, які подорожують цим регіоном, мають бути обережними, щоб не турбувати мідянок. Як зазначають науковці, боятися цих істот не потрібно..