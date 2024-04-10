На Марсі знайшли «дорогоцінний» камінь: NASA розпочало його вивчення

Він складається з карбонатних зерен, скріплених майже чистим кремнеземом.

На Марсі знайшли «дорогоцінний» камінь: NASA розпочало його вивчення
Камінь міг утворитися на березі стародавнього озера
© NASA

NASA почало вивчення загадкового каменю на Марсі, названого Пік Бунсена на честь піку в Єллоустоунському національному парку. Камінь відразу привернув увагу вчених після того, як марсохід Perseverance зробив його перші знімки, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua.

«Цей камінь був інтригуючим, тому що він височить серед навколишньої місцевості і має цікаву текстуру поверхні на лівій стороні. Ще однією особливістю каменю, що виділялася на зображенні, була майже вертикальна грань перед марсоходом. Вертикальна грань викликає інтерес наукової групи з кількох причин: по-перше, вертикальна грань скелі може дати поперечний переріз будь-яких хімічних чи фізичних шарів, які можуть траплятися у породі. По-друге, вертикальна поверхня зазвичай менш покрита пилом, що є гарною новиною для наших наукових інструментів!», - заявили представники NASA незабаром після виявлення каменю.

11 березня команда Perseverance використала бур марсохода для збору зразка породи розміром 1,7 х 1 метр для аналізу. Вчені з'ясували, що він на 75% складається із зерен карбонату, скріплених «майже чистим» кремнеземом.

Чому саме цей камінь представляє такий інтерес для NASA? Основне завдання місії Perseverance – пошук каменів та порід, які можуть містити свідчення існування стародавнього життя на Марсі. І такі камені можуть бути саме тим, що шукає марсохід.

«Майже всі мінерали в породі, яку ми щойно взяли, було створено з води; на Землі мінерали, відкладені у воді, часто добре вловлюють та зберігають древній органічний матеріал та біосигнатури. Камінь може навіть розповісти нам про кліматичні умови Марса, які були присутніми, коли він утворився», - заявив Кен Фарлі, науковий співробітник проекту Perseverance у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені.

Хоча все ще потрібний детальний аналіз, команда вчених вважає, що камінь міг бути частиною стародавнього озера.

«Ми все ще вивчаємо околицю та збираємо дані, але результати, отримані на даний момент, можуть підтвердити нашу гіпотезу про те, що скелі тут утворилися вздовж берегів стародавнього озера. Наукова група також розглядає інші ідеї походження Margin Unit, оскільки існують інші способи утворення карбонату і кремнезему. Але незалежно від того, як утворилася ця порода, отримати зразок справді цікаво», — додала Брайоні Хорган, вчений із Університету Пердью у Вест-Лафайєті.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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