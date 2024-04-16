На Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститися

Агентство пропонує захищати місячні бази за допомогою спеціальних щитів.

NASA придумало, як захиститися від місячного пилу © esa.int

NASA запропонувало оснащувати майбутні бази на Місяці спеціальними електричними щитами (EDS), які захищатимуть їх від місячного пилу. Таким чином фахівці агенства хочуть захистити обладнання від прилипання пилу, повідомляє New Atlas, інформує ZN.ua .

Коли Ніл Армстронг ступив на поверхню Місяця в 1969 році, з'ясувалося, що місячний пил прилипає до всього. На багатьох фотографіях, отриманих під час місій, скафандри астронавтів виглядають як після занурення у шахту.

Пил – це щось усім знайоме, але місячний пил відрізняється від того, до якого ми звикли. Він утворився в результаті ударів мікрометеоритів об місячну поверхню, які відбувалися протягом мільйонів років і розбивали її на дрібніші частинки. Оскільки на Місяці немає вітру та води, ці частинки не зношуються, у них з'являються гострі краї, що робить їх надзвичайно абразивними.

Більше того, посушливі умови та постійне космічне опромінення створюють електростатичний заряд у частках, тому вони чіпляються за скафандри, черевики, сонячні панелі, об'єктиви фотоапаратів тощо. Вони також можуть проникати у прокладки та ущільнювачі, викликаючи їхню деградацію.

NASA у рамках ініціативи Commercial Lunar Payload Services (CLPS) та програми «Артеміда» розробляє EDS. Просто змахнути місячний пил не вийде, його електричний заряд лише погіршує ситуацію. Натомість EDS використовує систему електродів для створення електричного поля, яке рухається як хвиля. Це створює нерівномірне поле навколо частинок, змушуючи їх рухатися, ніби їх скидається невидима мітла.

Вже було проведено тестування EDS у вакуумних камерах із імітацією місячного пилу, такий щит також доставили Міжнародну космічну станцію (МКС) для орбітальних випробувань. Крім того, ця технологія також застосовувалась під час місії з посадки на Місяць IM-1, де вона використовувалася для забезпечення чистоти лінз інструменту EagleCam, успішно розгорнутого з посадкового модуля Odysseus компанії Intuitive Machines.

Очікується, що після вдосконалення технології її можна буде використати під час місії "Артеміда". Вона дозволить захистити інструменти, а також зберегти цілісність прокладок, ущільнень та люків.