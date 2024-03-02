Російський супутник мало не зіткнувся з американським, і NASA нічого не могло вдіяти

Зіткнення могло б запустити каскад руйнувань.

На орбіті могло з'явитися ще більше космічного сміття © NASA

Діючий супутник NASA ледь не зіткнувся з апаратом Росії, що вийшов з ладу, на низькій навколоземній орбіті, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua .

За даними NASA, супутник TIMED («Термосфера, іоносфера, мезосфера, енергетика та динаміка») та російський «Космос-2221» мали зблизитися близько 8-ї ранку за Київським часом. При цьому американське космічне агентство опублікувало повідомлення про зближення всього за годину до нього.

Якби ці два супутники зіткнулися, це не тільки призвело б до загибелі TIMED, але потенційно могло запустити каскад катастрофічних зіткнень з іншими об'єктами на орбіті.

"Зіткнення може призвести до утворення значної кількості сміття", - йдеться в заяві представники NASA та міністерства оборони США .

Потенційний сценарій каскаду зіткнень на орбіті називається синдром Кесслера. Його показали у фільмі "Гравітація", який вийшов у 2013 році.

Хоча нічого подібного поки що не сталося, вчені побоюються, що кількість супутників на орбіті робить такий сценарій більш ймовірним. На даний момент міністерство оборони США відстежує понад 30 тисяч великих уламків, але, за даними NASA, існує ще безліч, які надто малі, щоб їх можна було побачити.

Ці дрібніші фрагменти загрожують супутникам та Міжнародній космічній станції, якій у 2022 році довелося виконувати маневри ухилення від космічного сміття, що утворилися в результаті випробувань російської протисупутникової зброї.