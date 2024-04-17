NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий

Маленький апарат завершив свою роботу.

Команда місії вертольота Ingenuity на Марсі попрощалася з маленьким апаратом, отримавши останнє повідомлення перед розформуванням. Але сам вертоліт ще живий і продовжить збирати дані про Червону планету, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua.

NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий
Ingenuity передав на Землю останнє послання
© NASA

Ingenuity - це успішна місія NASA, в 2021 маленький вертоліт здійснив перший керований політ на іншій планеті. І це дуже серйозне досягнення з огляду на те, що умови на Марсі відрізняються від земних.

Планувалося, що Ingenuity здійснить лише п'ять польотів на Марсі протягом 30 марсіанських днів, але в результаті він здійснив 72 польоти за 1000 днів. Він працював так добре, що NASA використовувало його для спостережень за Червоною планетою з висоти пташиного польоту та пошуку нових регіонів для дослідження марсоходом Perseverance.

Але під час 72 польоту Ingenuity здійснив вимушену посадку, втративши зв'язок із ровером. Коли ж зв'язок було відновлено, знімки показали, що основний гвинт вертольота, сильно пошкоджений і він більше не зможе злетіти.

Але хоча Ingenuity більше не може літати, він все ще може збирати дані про Червону планету і передавати їх Perseverance, а той, у свою чергу, передаватиме їх на Землю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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