2024-01-07
NASA показало, чим займатиметься у 2024 році
У планах – висадка на Місяць, політ до супутника Юпітера та багато іншого.
Американське космічне агентство NASA опублікувало відеоанонс місій, які планує реалізувати у 2024 році.
© NASA / YouTube (скриншот)
Серед запланованого – висадка вчених на Місяць, демонстрація безшумного надзвукового літака
«Це нова ера у дослідженні космосу. Так багато доведеться дослідити. Американські компанії вже скоро вперше в історії розмістять на Місяці станцію для проведення наукових досліджень», – коментує адміністратор NASA Білл Нельсон, маючи на увазі станцію
Анастасія Дейна, ZN.ua