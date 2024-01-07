NASA показало, чим займатиметься у 2024 році

У планах – висадка на Місяць, політ до супутника Юпітера та багато іншого.

Американське космічне агентство NASA опублікувало відеоанонс місій, які планує реалізувати у 2024 році.

NASA показало, чим займатиметься у 2024 році
© NASA / YouTube (скриншот)

Серед запланованого – висадка вчених на Місяць, демонстрація безшумного надзвукового літака X-59 QueSST, запуск двох нових супутників для вивчення клімату Землі, а також політ до Європи – одного з крижаних місяців Юпітера.

«Це нова ера у дослідженні космосу. Так багато доведеться дослідити. Американські компанії вже скоро вперше в історії розмістять на Місяці станцію для проведення наукових досліджень», – коментує адміністратор NASA Білл Нельсон, маючи на увазі станцію Gateway.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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