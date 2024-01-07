NASA показало, чим займатиметься у 2024 році

У планах – висадка на Місяць, політ до супутника Юпітера та багато іншого.

Американське космічне агентство NASA опублікувало відеоанонс місій, які планує реалізувати у 2024 році.

© NASA / YouTube (скриншот)

Серед запланованого – висадка вчених на Місяць, демонстрація безшумного надзвукового літака X-59 QueSST , запуск двох нових супутників для вивчення клімату Землі, а також політ до Європи – одного з крижаних місяців Юпітера.