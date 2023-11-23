NASA та JAXA планують відправити до космосу дерев'яний супутник

Це спроба зробити космічний сміття біорозкладним.

NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планують запустити в космос перший дерев'яний супутник. Розробка отримала назву LignoSat, її запуск заплановано на літо 2024 року, повідомляє Live Science.

NASA та JAXA планують відправити до космосу дерев'яний супутник
Агентства прагнуть зробити супутники такими, що розкладаються
© Kyoto University

Розмір супутника можна порівняти з кавовим кухлем, він буде виготовлений з деревини магнолії, інформує ZN.ua.

Очікується, що деревина не горітиме та не гнитиме в умовах вакууму космосу. Але при вході супутника в атмосферу він згорить у дрібний попіл, що зробить його біорозкладним. Супутник уже пройшов випробування на борту Міжнародної космічної станції, тому вчені вважають, що він придатний для запуску.

"Незважаючи на екстремальні умови космічного простору, що включають значні перепади температур і вплив інтенсивних космічних променів і небезпечних сонячних частинок протягом десяти місяців, випробування підтвердили відсутність розкладання або деформацій, таких як розтріскування, лущення або пошкодження поверхні", - заявили вчені за результатами випробувань.

Щоб вирішити, яку деревину використовувати, вчені відправили на МКС три зразки — магнолію, вишню та березу — для зберігання в модулі, відкритому в космосі. Усі три зразки показали себе добре. Дослідники зупинили свій вибір на магнолії, тому що ймовірність того, що вона розколеться чи зламається під час виробництва, менша.

В даний час на орбіті Землі знаходиться понад 9300 тонн космічних об'єктів, включаючи космічне сміття, що складається з супутників або фрагментів ракет, що вийшли з ладу. Вони виготовлені з металів, титану та алюмінію, які збільшують яскравість нічного неба на 10%.

Космічні апарати, виготовлені з металу, також дорогі, а також несуть загрозу для МКС, інших апаратів і потенційно для людей на Землі. За словами вчених, дерев'яні супутники будуть менш небезпечними.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Мертва зірка в далекій галактиці раптово ожилаМертва зірка в далекій галактиці раптово ожила
Астрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системиАстрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системи
На Сонці з'явився «архіпелаг» плям, які бомбардуватимуть ЗемлюНа Сонці з'явився «архіпелаг» плям, які бомбардуватимуть Землю
Польоти в космос підвищують ризик імпотенції – дослідженняПольоти в космос підвищують ризик імпотенції – дослідження
ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картахДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах
Блок рекламы


Похожие новости
NASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життяNASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життя
Апарат NASA зробив знімок індійського апарату на МісяціАпарат NASA зробив знімок індійського апарату на Місяці
Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"
NASA зафіксувало "серцебиття" апарату "Вояджер-2" після втрати зв'язкуNASA зафіксувало "серцебиття" апарату "Вояджер-2" після втрати зв'язку
Цього тижня на Землю впаде супутник, і це буде унікальна подіяЦього тижня на Землю впаде супутник, і це буде унікальна подія
Супутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофаСупутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофа
NASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на водуNASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на воду
Сьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASAСьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASA
Телескоп "Джеймс Вебб" побачив гігантський гейзер на супутнику СатурнаТелескоп "Джеймс Вебб" побачив гігантський гейзер на супутнику Сатурна
Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті камінь, схожий на книгуМарсохід NASA знайшов на Червоній планеті камінь, схожий на книгу
Последние новости
Подгружаем последние новости