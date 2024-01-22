2024-01-22
Приватна компанія на замовлення Агентства космічного розвитку США створить супутники, які відстежуватимуть бойові ракети
Очікується, що нова система буде ефективною і для протидії гіперзвуковій зброї.
Приватна космічна компанія Sierra Space отримала масштабний контракт з Агентством космічного розвитку (SDA) США, за яким вона має виготовити 18 супутників попередження та спостереження за ракетами. Про це
Основний контракт, оцінений у 740 мільйонів доларів США передбачає розробку, виробництво, доставку, експлуатацію та підтримку 16 супутників для відстеження ракет та ще двох - для протиракетної оборони та управління вогнем.
Очікується, що обладнання SierraSpace дозволить ефективно виявляти та відстежувати найсучасніші ракетні загрози, включно з гіперзвуковими ракетними системами.
Іван Шевчук, ZN.ua