Приватна компанія на замовлення Агентства космічного розвитку США створить супутники, які відстежуватимуть бойові ракети

Очікується, що нова система буде ефективною і для протидії гіперзвуковій зброї.

Приватна космічна компанія Sierra Space отримала масштабний контракт з Агентством космічного розвитку (SDA) США, за яким вона має виготовити 18 супутників попередження та спостереження за ракетами. Про це повідомляє прес-реліз, що його поширила компанія, інформує ZN.ua.

Приватна компанія на замовлення Агентства космічного розвитку США створить супутники, які відстежуватимуть бойові ракети

Основний контракт, оцінений у 740 мільйонів доларів США передбачає розробку, виробництво, доставку, експлуатацію та підтримку 16 супутників для відстеження ракет та ще двох ­- для протиракетної оборони та управління вогнем.

Очікується, що обладнання SierraSpace дозволить ефективно виявляти та відстежувати найсучасніші ракетні загрози, включно з гіперзвуковими ракетними системами.


Іван Шевчук, ZN.ua





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Приватна компанія на замовлення Агентства космічного розвитку США створить супутники, які відстежуватимуть бойові ракетиПриватна компанія на замовлення Агентства космічного розвитку США створить супутники, які відстежуватимуть бойові ракети
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