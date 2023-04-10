Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок космічного «зеленого монстра»

Апарат передав на Землю детальний знімок наднової Кассіопеї А.

Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю неймовірно чіткий знімок останків наднової Кассіопея А. Один з астрономів заявив про те, що даних на цьому знімку достатньо для того, щоб вивчати їх "тривалий час", повідомляє New Atlas, інформує ZN.ua.

Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок космічного «зеленого монстра»
На знімку наднової помітили "зеленого монстра"
© NASA

Після того, як у зірки закінчуються запаси палива, вона колапсує під дією власної гравітації та вибухає. Цей яскравий вибух відомий як наднова. Кассіопея А вибухнула 340 років тому, що робить її наймолодшою надновою, видимою з Землі. Вона знаходиться на відстані приблизно 11 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Кассіопеї і простягається на 10 світлових років.

Вчені вже спостерігали за залишками наднової за допомогою інших інструментів, але «Джеймс Вебб» дозволяє отримати глибші зображення. На отриманому знімку інфрачервоне світло було перетворено на видимі довжини хвиль світла, створюючи яскраве яскраве зображення.

Однією з найбільш разючих деталей є зеленувато-коричнева петля, що світиться праворуч від центру наднової, існування якої вчені поки не можуть пояснити. Вони назвали її "зеленим монстром". Дослідники зазначають, що структура поцяткована міні-бульбашками, а її форма несподівано складна.

Інші нещодавно виявлені деталі включають оранжеві та червоні пучки світла вгорі та зліва від зображення. За словами вчених, це область, в якій матеріал, викинутий з ядра зірки, що колапсує, стикається з оточуючим газом і пилом. Можна помітити також присутність рожевого світла, яке світиться через наявність важких елементів, таких як аргон, неон і кисень.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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