Телескоп "Джеймс Вебб" побачив гігантський гейзер на супутнику Сатурна

Він викидає воду на сотні кілометрів у космос.

Телескоп "Джеймс Вебб" зміг побачити, як супутник Сатурна Енцелад викидає в космос гігантський гейзер водяної пари. І, ймовірно, цей гейзер містить безліч хімічних елементів, які можуть бути "цеглинками" життя, повідомляє Space.com.

Телескоп
"Джеймс Вебб" зміг побачити гейзер Енцелада
© NASA

Зазначається, що астрономи спостерігають за гейзерами на Енцеладі, але це перша спроба спостереження за ними за допомогою надпотужного телескопа Джеймс Вебб. І ці спостереження показали, що струмені води йдуть у космос набагато далі, ніж вважалося раніше. Насправді вони простягаються набагато далі, ніж глибина самого Енцеладу (діаметр небесного тіла становить 504 кілометри), інформує ZN.ua.

Вчені дізналися про водяні викиди Енцеладу в 2005 році, коли апарат Cassini зміг вловити крихітні частинки, які виривалися з тріщин небесного тіла, відомих як тигрові смуги. За даними NASA, ці викиди настільки потужні, що викинутий матеріал утворює одне з кілець Сатурна.

Аналіз показав, що гейзери містять метан, вуглекислий газ та аміак – органічні молекули, які необхідні для розвитку життя. Можливо також, що ці елементи були вироблені формами життя, які живуть глибоко під поверхнею Енцелада.

Ще одним свідченням можливого існування води на супутнику Сатурна є наявність води. Енцелад повністю покритий товстим шаром водяного льоду, але вимірювання обертання супутника показують, що під цією крижаною кіркою ховається великий океан. Вчені вважають, що потоки води, виявлені "Джеймсом Веббом" та Cassini, виходять із гідротермальних жерл на дні океану. Ця гіпотеза підтверджується присутністю кремнезему, звичайного інгредієнта планетарних кірок у парових шлейфах.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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