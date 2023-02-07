Телескоп "Джеймс Вебб" виявив невеликий астероїд

Це найменше небесне тіло, яке зміг спостерігати телескоп на даний момент, інформує ZN.ua.

Телескоп
"Джеймс Вебб" знайшов невеликий астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Телескоп "Джеймс Вебб" простежив найменший об'єкт, який потрапив у його об'єктив на даний момент. Це раніше невідомий астероїд, розміри якого можна порівняти з римським Колізеєм, повідомляє CNN.

Помітити присутність астероїда вдалося команді європейських вчених. Його діаметр становить 100-200 метрів, він знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Цей пояс у формі бублика є домом для більшості астероїдів Сонячної системи.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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