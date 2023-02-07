2023-02-07
Телескоп "Джеймс Вебб" виявив невеликий астероїд
Це найменше небесне тіло, яке зміг спостерігати телескоп на даний момент, інформує
"Джеймс Вебб" знайшов невеликий астероїд© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Телескоп "Джеймс Вебб" простежив найменший об'єкт, який потрапив у його об'єктив на даний момент. Це раніше невідомий астероїд, розміри якого можна порівняти з римським Колізеєм, повідомляє
Помітити присутність астероїда вдалося команді європейських вчених. Його діаметр становить 100-200 метрів, він знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Цей пояс у формі бублика є домом для більшості астероїдів Сонячної системи.
Фаїна Вауліна, ZN.ua