До Землі летить ще один потенційно небезпечний астероїд

Це вже другий «космічний камінь» за чотири дні.

У четвер, 15 червня, із Землею зблизиться потенційно небезпечний астероїд 2020 DB5, свідчать дані NASA. Діаметр небесного тіла оцінюється у 488 метрів, інформує ZN.ua.

До Землі летить ще один потенційно небезпечний астероїд
До Землі летить потенційно небезпечний астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

У момент зближення з нашою планетою астероїд пролетить на відстані 4,3 мільйона кілометрів від неї, рухаючись на швидкості 34 272 кілометри на годину. У NASA зазначають, що попереднього разу астероїд зближувався із Землею у червні 1995 року, а наступне зближення очікується у листопаді 2024 року.

Під час зближення з планетою в червні цього року астероїд не становитиме жодної небезпеки для неї. Разом з тим, NASA відносить до потенційно небезпечних усі астероїди та комети, які підходять до Землі ближче, ніж на 7,4 мільйона кілометрів, і діаметр яких перевищує 150 метрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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