Марс впливає на нагрівання Землі – дослідження

Але це не знімає з людей відповідальності за посилення парникового ефекту, наголошують вчені.

Марс впливає на нагрівання Землі – дослідження
© Згенеровано сервісом DALL-E на запит ZN.UA

Гравітаційна взаємодія Марса та Землі здатна нагрівати наш клімат, пише Live Science з посиланням на результати дослідження, проведеного групою вчених із Університету Сіднея та Університету Сорбонна, інформує ZN.ua.

«Гравітаційні поля планет Сонячної системи взаємодіють, і цей резонанс змінює ексцентриситет планет – міру того, наскільки близькі до кругових їх орбіти», – коментує Дітмар Мюллер, професор геофізики в Сіднейському університеті.

Через цей резонанс Земля трохи наближається до Сонця під дією гравітаційного тяжіння Марса, а це означає, що наша планета піддається більшому сонячному випромінюванню і, отже, клімат нагрівається, перш ніж знову дрейфувати назад – такі цикли тривають по 2.4 мільйони років.

Вчені дійшли такого висновку, коли побачили збіги астрономічних циклів з посиленнями та ослабленнями глибоководних течій. Щоб дослідити останні, вчені проаналізували геологічні дані віком понад 65 мільйонів років, взяті із сотень місць у всьому світі.

Проте ефект потепління, що спостерігається, не пов'язаний з глобальним потеплінням, викликаним викидами парникових газів в результаті діяльності людини, підкреслюють вчені.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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