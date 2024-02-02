NASA опублікувало фото Землі із золотистим сяйвом атмосфери

Вражаючий знімок зробили з борту МКС.

NASA опублікувало новий вражаючий знімок, який зробили астронавти на борту Міжнародної космічної станції. На ньому можна побачити золотисте світіння атмосфери Землі, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua.

NASA опублікувало фото Землі із золотистим сяйвом атмосфери
Золоте світіння Землі сфотографували з МКС
© NASA

Таке атмосферне світіння виникає, коли сонячне світло взаємодіє з атомами та молекулами в атмосфері планети. У верхніх шарах атмосфери містяться молекули азоту, кисню, натрію та озону, вони збуджуються ультрафіолетовим світінням сонячного світла і, у свою чергу, починають світитися при зіткненні один з одним.

На фотографії, опублікованій NASA, помітні яскраве золоте сяйво з каштановою смугою, що контрастують із темрявою зоряного неба.

Знімок було зроблено на висоті 415 кілометрів, коли МКС пролітала над Тихим океаном.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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