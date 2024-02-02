NASA опублікувало фото Землі із золотистим сяйвом атмосфери

Вражаючий знімок зробили з борту МКС.

NASA опублікувало новий вражаючий знімок, який зробили астронавти на борту Міжнародної космічної станції. На ньому можна побачити золотисте світіння атмосфери Землі, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua .

Золоте світіння Землі сфотографували з МКС © NASA

Таке атмосферне світіння виникає, коли сонячне світло взаємодіє з атомами та молекулами в атмосфері планети. У верхніх шарах атмосфери містяться молекули азоту, кисню, натрію та озону, вони збуджуються ультрафіолетовим світінням сонячного світла і, у свою чергу, починають світитися при зіткненні один з одним.

На фотографії, опублікованій NASA, помітні яскраве золоте сяйво з каштановою смугою, що контрастують із темрявою зоряного неба.

Знімок було зроблено на висоті 415 кілометрів, коли МКС пролітала над Тихим океаном.