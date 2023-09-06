До Землі летять одразу п'ять астероїдів, два з них особливо великі

Вони не становитимуть небезпеки для планети.

П'ять астероїдів, один з них розміром з будинок, а два - з літак, пролетять повз Землю з період з 6 по 12 вересня, повідомляє CBSNews з посиланням на дані NASA, інформує ZN.ua .

До Землі летять п'ять астероїдів © NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Перший з астероїдів, JA5, пролетить повз планету вже 6 вересня, відстань до Землі складе понад п'ять мільйонів кілометрів. Астероїд вперше помітили у 2021 році, за оцінками вчених, його діаметр становить приблизно 18 метрів. Тобто його розміри можна порівняти з будинком.

Ще два астероїди зблизяться із Землею 8 вересня, це небесні тіла QC5 та GE. Діаметр першого становить приблизно 24 метри, а другого – 7,9 метра. Перший «космічний камінь» було виявлено у 2023 році, у момент максимального зближення з планетою він знаходитиметься на відстані близько чотирьох мільйонів кілометрів від неї. Другий відкрили у 2020 році, він пролетить на відстані 5,7 мільйона кілометрів від Землі.

Ще один астероїд розміром з літак QF6 зблизиться з нашою планетою 10 вересня, пролетівши на відстані 2,6 мільйона кілометрів від Землі. Вперше космічний камінь помітили лише цього року, вчені оцінюють його діаметр 20,7 метра.

Останній з очікуваних астероїдів, RT2, наблизиться до планети 12 вересня, пролетівши на відстані 4,2 мільйона кілометрів від неї. Вчені відкрили його у 2020 році та оцінюють діаметр астероїда у 7,6 метра.

Очікується, що жоден з цих астероїдів не буде небезпечним для Землі.