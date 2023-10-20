Важливі відкриття: що вчені виявили у зразках астероїда Бенну

Дослідники називають перші результати аналізу зразків «багатообіцяючими».

Вчені NASA розповіли про перші результати аналізу зразків ґрунту астероїда Бенну, які доставив на Землю апарат місії OSIRIS-REx. І ці результати можна вважати багатообіцяючими, оскільки матеріал астероїда містить велику кількість води та багатих на вуглець сполук, повідомляє Space.com.

Важливі відкриття: що вчені виявили у зразках астероїда Бенну
У зразках астероїда Бенну знайшли воду та вуглець
© NASA

"Зразок OSIRIS-REx - це найбільший багатий вуглецем зразок астероїда, коли-небудь доставлений на Землю, і він допоможе вченим дослідити походження життя на нашій планеті для майбутніх поколінь", - заявив глава NASA Білл Нельсон, інформує ZN.ua.

Дослідження капсули, в якій ґрунт Бенну доставили на Землю, лише почалося. Вчені досі не знають, скільки матеріалу вдалося доставити за допомогою OSIRIS-REx. Вага зразків оцінюється в 250 грамів, що набагато більше 60 грамів, які були потрібні дослідникам. Разом з тим, це лише орієнтовна оцінка, зроблена в період, коли капсула ще знаходилася у космосі.

У найближчі місяці та роки зразки Бенну будуть розподілені між вченими по всьому світу, які їх детально вивчатимуть. Серед іншого вони зможуть визначити походження вуглецевих компонентів. А це може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на Землі. Вважається, що «будівельні блоки життя» на нашу планету занесли багаті на воду астероїди.

Бенну – це залишок будівельних блоків планет Сонячної системи, тому вивчення може пролити світло те що, як формувалася і розвивалася наша система.

Апарат OSIRIS-REx зібрав зразки ґрунту під час зближення з Бенну 20 жовтня 2020 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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