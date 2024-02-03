Майбутнє Сонячної системи: «Джеймс Вебб» виявив дві екзопланети біля мертвих зірок

Відкриття дозволяє дізнатися, як виглядають планетні системи після смерті зірки.

"Джеймс Вебб" знайшов дві екзопланети біля мертвих зірок © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Вчені за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" виявили дві екзопланети, які обертаються навколо двох різних мертвих зірок або так званих "білих карликів". І ці планети є аналогами гігантів Сонячної системи, Юпітера та Сатурна. Білі ж карлики – це те, що чекає в майбутньому наше Сонце, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua .

У майбутньому, коли наша зірка стане білим карликом, ця зміна знищить усі внутрішні планети, аж до Юпітера.

Кандидати в екзопланети обертаються навколо білих карликів WD 1202-232 та WD 2105-82. Одна з планет знаходиться від своєї зірки на відстані, яка у 11,5 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Друга планета – на відстані, яка у 34,5 рази перевищує дистанцію від нашої планети до зірки. Маси планет приблизно в один-сім разів більші, ніж у Юпітера.

Коли приблизно через п'ять мільярдів років Сонце вичерпає запаси палива для процесів ядерного синтезу, що відбуваються в його ядрі, воно перетвориться на червоного гіганта. Однак ядерний синтез продовжуватиметься і у зовнішніх шарах. В результаті вони дійдуть до Марса, поглинувши Меркурій, Венеру, Землю і, можливо, Червону планету. Зрештою, ці зовнішні шари охолонуть, залишивши тліюче зоряне ядро, що перетворилося на білого карлика, оточеного планетарною туманністю із виснаженої зоряної речовини.

Виявлення нових екзопланет може пролити світло на те, що буде з планетами за орбітою Марса, Юпітером і Сатурном, коли Сонце помре.

"Якщо ми зможемо підтвердити існування цих планет, вони нададуть прямий доказ того, що такі планети, як Юпітер і Сатурн, можуть пережити смерть своєї батьківської зірки", - заявила провідна авторка дослідження Сьюзан Маллалі.

Більш того, білі карлики, які розглядали вчені, забруднені елементами важчими за водень і гелій. Це може вказувати на майбутнє небесних тіл, які знаходяться в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. За словами вчених, будь-які астероїди, які переживуть смерть Сонця, будуть закинуті на його «труп» впливом Юпітера та Сатурна.