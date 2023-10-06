Невідома частина Сонячної системи: за Плутоном знайшли 12 нових об'єктів

Можливо, у нашій системі існує ще один пояс Койпера.

Вчені, ймовірно, виявили поза поясом Койпера 12 великих об'єктів. Це може вказувати на те, що у Сонячній системі міститься набагато більше матеріалу, ніж вважалося. Імовірно також, що в нашій системі може існувати другий пояс Койпера, повідомляє Live Science.

У Сонячній системі може існувати ще один пояс Койпера © NASA

Вплив Сонця тягнеться далеко за орбіти восьми планет нашої системи. За межами Нептуна Сонячна система сягає 100 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця – середня відстань від Землі до зірки). Для порівняння, найдальша від Сонця планета Нептун знаходиться на відстані 30 астрономічних одиниць від нього, інформує ZN.ua .

На краю Сонячної системи існує також хмара Оорта, вважається, що вона простягається на 1000 астрономічних одиниць, а може й далі.

Але все ж таки більшість найбільших відомих астероїдів, комет та інших великих об'єктів, що знаходяться за межами орбіти Нептуна, утримуються в поясі Койпера, який простягається на відстані від 30 до 50 астрономічних одиниць від Сонця. Серед них, зокрема, карликова планета Плутон та Аррокот – найдальший об'єкт, який коли-небудь відвідував космічний апарат.

Тут може ховатися і теоретична Дев'ята планета.

Вчені знайшли 12 нових об'єктів на відстані близько 60 астрономічних одиниць від Сонця під час пошуку нової мети для апарату New Horizons, який вивчав Плутон та Аррокот. Зараз він знаходиться на відстані 57 астрономічних одиниць від Сонця та продовжує рух до геліопаузи.

При цьому вчені зізнаються, що не здивовані своїм відкриттям, оскільки Сонячна система дуже мала за космічними мірками. Нещодавно виявлені об'єкти дозволяють припустити, що Сонячна система набагато масивніша. А це краще відповідає тому, що астрономи знають про інші системи.