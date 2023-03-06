2023-03-06
Астрономи знайшли планети, схожі на Юпітер та Нептун, біля «двійника» Сонця
Система знаходиться на відстані 175 світлових років від Землі, інформує
Навколо схожої на Сонце зірки обертається дві планети© Европейская Южная Обсерватория
Астрономи виявили систему з двома газовими гігантами, які обертаються навколо зірки, яку дослідники називають «двійником» Сонця. Як повідомляє
Система знаходиться на відстані 175 світлових років від Землі. Одна з планет нагадує Юпітер, але її маса в половину менша за масу газового гіганта Сонячної системи. Небесне тіло здійснює оберт навколо зірки за 6,3 земних роки. Друга планета в 2,5 рази більша за Нептун, вона здійснює оберт навколо світила за 316 днів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua