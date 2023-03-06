Астрономи знайшли планети, схожі на Юпітер та Нептун, біля «двійника» Сонця

Астрономи виявили систему з двома газовими гігантами, які обертаються навколо зірки, яку дослідники називають «двійником» Сонця. Як повідомляє Science Alert, ця система може пролити світло на те, як формувалась наша власна.

Система знаходиться на відстані 175 світлових років від Землі. Одна з планет нагадує Юпітер, але її маса в половину менша за масу газового гіганта Сонячної системи. Небесне тіло здійснює оберт навколо зірки за 6,3 земних роки. Друга планета в 2,5 рази більша за Нептун, вона здійснює оберт навколо світила за 316 днів.