2023-03-26
Вчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять років
"Вояджеру" на це знадобилося в сім разів більше часу.
Вчені вважають, що знайшли спосіб досягти меж Сонячної системи за кілька років© NASA
Вчені розробили концепцію рухової установки, яка теоретично може допомогти досягти меж Сонячної системи за п'ять років, повідомляє
Експериментальна установка вже отримала грант NASA у розмірі 175 тисяч доларів на розробку, яка зараз перебуває на ранній стадії. Це означає, що поки концепт виглядає лише як розрахунки на папері, тому негайного результату чекати не доводиться.
Фаїна Вауліна, ZN.ua