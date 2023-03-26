Вчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять років

Вчені розробили концепцію рухової установки, яка теоретично може допомогти досягти меж Сонячної системи за п'ять років, повідомляє Science Alert. Для порівняння, "Вояджеру-1" на подолання цієї відстані знадобилося 35 років.

Експериментальна установка вже отримала грант NASA у розмірі 175 тисяч доларів на розробку, яка зараз перебуває на ранній стадії. Це означає, що поки концепт виглядає лише як розрахунки на папері, тому негайного результату чекати не доводиться.