І поки це найзахопливіше зображення об'єкта.

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок галактики Вир (М51) – одного з найвідоміших об'єктів нічного неба. Вона знаходиться досить близько і яскраво світиться в північному небі, щоб протягом десятиліть астрономи-аматори могли робити її приголомшливі знімки, інформує ZN.ua .

"Джеймс Вебб" зробив знімок знаменитої галактики © ESA/Webb, NASA & CSA, A. Adamo/Stockholm University, and the FEAST JWST team

Але на зображенні «Джеймса Вебба» галактика Вир виглядає так, як ми її ще не бачили, повідомляє Science Alert. Знімок було зроблено за допомогою інструментів NIRCam та MIRI, які дозволили показати галактику у неймовірних деталях.

Галактика отримала назву Вир через свою закручену структуру, що нагадує воду, що закручується в сливі. Як і в інших великих спіральних галактик, у неї чітко видно спіральні рукави.

Дані, зібрані інструментами "Джеймса Вебба", показують теплу нитку, яка концентрується вздовж спіральних рукавів і проявляється у вигляді темно-червоних областей. Яскраві області вздовж рукавів - це області зореутворення, що ведуть до синьо-білого центрального ядра.

Помаранчевий і жовтий колір позначає області іонізованого газу, створені зоряними скупченнями, що недавно утворилися. "Джеймс Вебб" також виявив, що всередині рукавів знаходяться печеристі чорні бульбашки, які дозволяють нам бачити далекі зірки крізь газ і пил галактики, як ніколи раніше.