2023-03-01
Астронавт NASA зробив вражаючий знімок полярного сяйва з космосу
Джош Кассада знаходиться на борту МКС.
Джош Кассада зробив знімок полярного сяйва з МКС© NASA/Josh Cassada
Астронавт NASA Джош Кассада, який зараз знаходиться на борту МКС, передав на Землю вражаючий знімок північного сяйва, який він зробив з космосу. Як повідомляє
Видання зазначає, що спостерігати північне сяйво міг не лише астронавт. Останнім часом такі події почастішали на Землі через посилення сонячної активності.
Фаїна Вауліна, ZN.ua