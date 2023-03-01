Астронавт NASA зробив вражаючий знімок полярного сяйва з космосу

Джош Кассада знаходиться на борту МКС.

Астронавт NASA зробив вражаючий знімок полярного сяйва з космосу
Джош Кассада зробив знімок полярного сяйва з МКС
© NASA/Josh Cassada

Астронавт NASA Джош Кассада, який зараз знаходиться на борту МКС, передав на Землю вражаючий знімок північного сяйва, який він зробив з космосу. Як повідомляє Space.com, знімок був зроблений з висоти близько 400 кілометрів над поверхнею нашої планети.

Видання зазначає, що спостерігати північне сяйво міг не лише астронавт. Останнім часом такі події почастішали на Землі через посилення сонячної активності.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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