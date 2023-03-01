Астронавт NASA зробив вражаючий знімок полярного сяйва з космосу

Астронавт NASA Джош Кассада, який зараз знаходиться на борту МКС, передав на Землю вражаючий знімок північного сяйва, який він зробив з космосу. Як повідомляє Space.com , знімок був зроблений з висоти близько 400 кілометрів над поверхнею нашої планети.

Видання зазначає, що спостерігати північне сяйво міг не лише астронавт. Останнім часом такі події почастішали на Землі через посилення сонячної активності.