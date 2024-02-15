«Вояджер-1» продовжує надсилати дивний сигнал із космосу, полагодити його допоможе лише диво

Апарат страждає від аномалії вже кілька місяців.

NASA не вдається вирішити проблему з "Вояджер-1" © NASA

Найдальший апарат, запущений людством, знову вийшов із ладу та інженери намагаються вирішити цю проблему. І поки що у NASA вважають, що повернення до життя апарату «Вояджер-1» буде справжнім дивом, пише Gizmodo, інформує ZN.ua .

Проблема пов'язана із системою польотних даних (FDS) 46-річного «Вояджера-1», одним із трьох бортових комп'ютерів. FDS збирає дані з наукових інструментів апарату та загалом про його стан. Зараз система не взаємодіє належним чином із блоком модуляції телеметрії, який фактично приймає зібрані дані та відправляє їх на Землю.

І це лише одна із серії проблем із «Вояджером-1», який був запущений у 1977 році. У травні 2022 року зонд раптово почав відправляти безглузді дані визначення положення та управління (AACS). Сюзанна Додд, керівник проєкту місії "Вояджер", описала цей збій як "нормальне явище на даному етапі".

Дані передавалися несправним комп'ютером на борту "Вояджера-1", тому комп'ютер, який обробляв їх на Землі, сприймав їх як тарабарщину. Вирішити цю проблему вдалося надіславши телеметрію через інший комп'ютер на борту апарата. За три місяці, які пройшли між виникненням проблеми та її розв'язанням, «Вояджер-1» подолав 160 мільйонів кілометрів.

У грудні 2023 року "Вояджер-1" знову почав відправляти тарабарщину. Блок телеметричної модуляції почав відправляти двійковий код, який міг свідчити, що він застряг. Команда місії вважає, що проблема пов'язана з FDS, від якої і надходять дані. Вирішити проблему спробували перезапуском FDS, але це нічого не дало. "Вояджер-1" все ще шле тарабарщину.

«Якщо ми повернемо його назад, це буде величезним дивом. Ми точно не здалися. Є й інші речі, які ми можемо спробувати. Але це, безумовно, найсерйозніша подія відколи я стала менеджером проєкту», — заявила Додд.

"Вояджер-1" знаходиться на відстані понад 24 мільярди кілометрів від Землі. Він продовжує віддалятися на швидкості трохи більше 60 тисяч кілометрів на годину. Минуло два місяці, а проблему так і не вдалось вирішити.

Нагадаємо, «Вояджер-2», близнюк «Вояджера-1», є першим і єдиним апаратом, який досяг Урана (у січні 1986 року) та Нептуна (у серпні 1989 року). Загалом з обох космічних апаратів було передано на Землю 625 гігабайт даних. За розрахунками вчених, запаси палива дозволять апаратам серії "Вояджер" залишатися працездатними ще протягом десяти років. Потім зв'язок із Землею буде втрачено.