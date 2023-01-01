Вчені розповіли про «фокус», який може допомогти при подорожах до космосу

Дослідники пропонують занурювати людину у стан глибокого сну, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли про «фокус», який може допомогти при подорожах до космосу
Вчені розповіли, що може допомогти людям здійснювати космічні подорожі
© NASA

Вчені з Шеньчженьського інституту передових технологій (SIAT) Китайської академії наук провели досліди на мавпах, які показали, як певний вплив на мозок може допомогти людству під час польотів у космос. Дослідники пропонують занурювати людей у стан глибокого сну, повідомляє Science Alert.

Якщо людство коли-небудь почне подорожувати космосом, нам доведеться вирішити кілька проблем. Не остання з них – час, який потрібний для таких подорожей. Космос настільки величезний, а людські здібності настільки обмежені, що час на подорож до сусідньої зірки може стати серйозною перепоною.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вітання з космосу: до Землі наближається унікальна комета, яку не бачили півстоліттяВітання з космосу: до Землі наближається унікальна комета, яку не бачили півстоліття
Вчені відновили зовнішність фараона Рамзеса II та показали 3D-модельВчені відновили зовнішність фараона Рамзеса II та показали 3D-модель
Неподалік Луцька знайшли ймовірний перстень-печатку останнього правителя Галицько-Волинського князівстваНеподалік Луцька знайшли ймовірний перстень-печатку останнього правителя Галицько-Волинського князівства
У Норвегії археологи знайшли поховання доби вікінгів: що відомоУ Норвегії археологи знайшли поховання доби вікінгів: що відомо
Вчені навчилися перетворювати печінку свині на людськуВчені навчилися перетворювати печінку свині на людську
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені навчилися перетворювати печінку свині на людськуВчені навчилися перетворювати печінку свині на людську
Вчені відновили зовнішність фараона Рамзеса II та показали 3D-модельВчені відновили зовнішність фараона Рамзеса II та показали 3D-модель
Вітання з космосу: до Землі наближається унікальна комета, яку не бачили півстоліттяВітання з космосу: до Землі наближається унікальна комета, яку не бачили півстоліття
Планета, яка рухається до своєї зірки, може розповісти про майбутнє ЗемліПланета, яка рухається до своєї зірки, може розповісти про майбутнє Землі
Вчені розповіли, як єгиптяни витягували мозок мумійВчені розповіли, як єгиптяни витягували мозок мумій
Американські вчені заявили про прорив у галузі термоядерного синтезуАмериканські вчені заявили про прорив у галузі термоядерного синтезу
Через мільярд років Земля може стати непридатною для життя – вченіЧерез мільярд років Земля може стати непридатною для життя – вчені
Вчені відтворили зовнішність стародавньої жінки зі смертельним захворюваннямВчені відтворили зовнішність стародавньої жінки зі смертельним захворюванням
Вчені знайшли в океані гігантську тварину з щупальцямиВчені знайшли в океані гігантську тварину з щупальцями
Вчені виявили в скельних породах «бульбашки океану» віком майже 400 мільйонів роківВчені виявили в скельних породах «бульбашки океану» віком майже 400 мільйонів років
Последние новости
Подгружаем последние новости