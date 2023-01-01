Вчені розповіли про «фокус», який може допомогти при подорожах до космосу

Вчені з Шеньчженьського інституту передових технологій (SIAT) Китайської академії наук провели досліди на мавпах, які показали, як певний вплив на мозок може допомогти людству під час польотів у космос. Дослідники пропонують занурювати людей у стан глибокого сну, повідомляє Science Alert.

Якщо людство коли-небудь почне подорожувати космосом, нам доведеться вирішити кілька проблем. Не остання з них – час, який потрібний для таких подорожей. Космос настільки величезний, а людські здібності настільки обмежені, що час на подорож до сусідньої зірки може стати серйозною перепоною.