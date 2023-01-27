Його вважали підробкою: фото унікального меча віком 3000 років

Дайвер-любитель знайшов біля берегів Ізраїлю меч віком близько 900 років, який належав лицареві-хрестоносцю, а ось бойовий бронзовий меч довжиною 91 см, який з тридцятих років минулого сторіччя знаходився в колекції одного з американських музеїв у Чикаго під виглядом гарно виконаної "репліки", насправді виявився артефактом, якому вже 3 тисячі років.

Про це інформує Сhicago Suntimes, інформує Апостроф .

Таке відкриття зробили під час підготовки польового музею до виставки "Перші королі Європи".

Зазначений меч майже сто років тому витягли з річки Дунай у Будапешті й, готуючись до експозиції, угорські археологи попросили працівників музея показати їм меч, який увесь цей час зберігався у сховищі.

Вчені "просвітили" зброю за допомогою рентген-променів та дослідили його хімічний склад й виявилося, що вміст бронзи, міді та олова відповідав мечам, які виготовляли у бронзовому віці.

У ті часи однією з традицій було жбурляння зброї у водойми "на згадку про битву та втрачених у ній воїнів". Ймовірно, що саме таким чином артефакт опинився в річці.

Утім невідомо, як все ж таки справжній меч прийняли за репліку. Не виключено, що спрацював людський фактор чи банальна бюрократична помилка.