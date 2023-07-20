До Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дні

Космічний камінь підійшов до планети ближче, ніж Місяць.

13 липня повз Землю пролетів астероїд розміром із 20-поверховий будинок. Він ховався у світлі Сонця, через що астрономам вдалося помітити його лише двома днями пізніше, 15 липня, повідомляє Live science.

Повз Землю пролетів великий астероїд, але помітили його вже постфактум © NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Зазначається, що астероїд «підібрався» до планети на відстань, яка становить лише чверть дистанції від Землі до Місяця. І навіть попри це вчені не змогли його вчасно помітити, інформує ZN.ua .

Космічному каменю привласнили позначення 2023 NT1, його діаметр оцінюється в 60 метрів, він пролетів на швидкості близько 86 тисяч кілометрів на годину. Він підлетів до Землі з боку Сонця, тому світло від зірки засліпило телескопи, які змогли засікти астероїд вже після того, як він пролетів повз планету.

15 липня його помітив телескоп у Південній Африці, який входить до системи Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Незабаром після цього астероїд потрапив до поля зору ще десятка телескопів.

Вчені вивчили траєкторію руху 2023 NT1 і дійшли висновку, що в найближчі десятиліття немає жодного ризику його зіткнення із Землею. Нещодавні дослідження показують, що у найближчі 1000 років наша планета захищена від можливого падіння великого космічного каменю.

Тим не менш, Сонце залишається добре відомою сліпою плямою у пошуках навколоземних астероїдів, і 2023 NT1 не є першим невидимим космічним каменем, який вислизнув від виявлення. У 2013 році астероїд завдовжки близько 81 метра рухався тим же маршрутом і залишався непоміченим, поки не впав у Челябінську. Вибух викликав ударну хвилю, яка пошкодила будівлі та розбила шибки на кілометри навколо, внаслідок чого майже 1500 осіб отримали поранення.