До Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дні
Космічний камінь підійшов до планети ближче, ніж Місяць.
13 липня повз Землю пролетів астероїд розміром із 20-поверховий будинок. Він ховався у світлі Сонця, через що астрономам вдалося помітити його лише двома днями пізніше, 15 липня, повідомляє
Зазначається, що астероїд «підібрався» до планети на відстань, яка становить лише чверть дистанції від Землі до Місяця. І навіть попри це вчені не змогли його вчасно помітити, інформує
Космічному каменю привласнили позначення 2023 NT1, його діаметр оцінюється в 60 метрів, він пролетів на швидкості близько 86 тисяч кілометрів на годину. Він підлетів до Землі з боку Сонця, тому світло від зірки засліпило телескопи, які змогли засікти астероїд вже після того, як він пролетів повз планету.
15 липня його помітив телескоп у Південній Африці, який входить до системи Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Незабаром після цього астероїд потрапив до поля зору ще десятка телескопів.
Вчені вивчили траєкторію руху 2023 NT1 і дійшли висновку, що в найближчі десятиліття немає жодного ризику його зіткнення із Землею. Нещодавні дослідження показують, що у найближчі 1000 років наша планета захищена від можливого падіння великого космічного каменю.
Тим не менш, Сонце залишається добре відомою сліпою плямою у пошуках навколоземних астероїдів, і 2023 NT1 не є першим невидимим космічним каменем, який вислизнув від виявлення. У 2013 році астероїд завдовжки близько 81 метра рухався тим же маршрутом і залишався непоміченим, поки не впав у Челябінську. Вибух викликав ударну хвилю, яка пошкодила будівлі та розбила шибки на кілометри навколо, внаслідок чого майже 1500 осіб отримали поранення.