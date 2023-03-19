Лікарі вперше встановили протез мітрального клапана в серце під час його биття

Лікарі туринського госпіталю Molinette (Італія) заявили 19 березня, що їм вдалося успішно імплантувати транскатетерний протез мітрального клапана в серце пацієнта, яке билося під час операції: такий тип операції відбувся вперше в світі, повідомляє ANSA .

Пацієнткою була 62-річна жінка з мітральною недостатністю, яка мала численні фактори ризику, через які імплантувати клапан традиційним методом із залученням екстракорпорального кровообігу було занадто небезпечно.

Встановлений протез під назвою Epygon розробили французькі та італійські вчені.