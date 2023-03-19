Лікарі вперше встановили протез мітрального клапана в серце під час його биття

Раніше доводилося зупиняти серце і підтримувати життя апаратом штучного кровообігу, інформує ZN.ua.

Лікарі вперше встановили протез мітрального клапана в серце під час його биття
© Министерство здравоохранения Украины

Лікарі туринського госпіталю Molinette (Італія) заявили 19 березня, що їм вдалося успішно імплантувати транскатетерний протез мітрального клапана в серце пацієнта, яке билося під час операції: такий тип операції відбувся вперше в світі, повідомляє ANSA.

Пацієнткою була 62-річна жінка з мітральною недостатністю, яка мала численні фактори ризику, через які імплантувати клапан традиційним методом із залученням екстракорпорального кровообігу було занадто небезпечно.

Встановлений протез під назвою Epygon розробили французькі та італійські вчені.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фотоУ Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото
Викид "темної плазми" на Сонці залишив частину Землі без зв'язкуВикид "темної плазми" на Сонці залишив частину Землі без зв'язку
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
NASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці МісяцяNASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці Місяця
Ілон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту StarshipІлон Маск оцінив шанси на успіх першого орбітального польоту Starship
Блок рекламы


Похожие новости
Марсохід вперше зробив якісні знімки сонячних променів на МарсіМарсохід вперше зробив якісні знімки сонячних променів на Марсі
Його вважали підробкою: фото унікального меча віком 3000 роківЙого вважали підробкою: фото унікального меча віком 3000 років
Астрономи знайшли «бідне старе серце» Чумацького ШляхуАстрономи знайшли «бідне старе серце» Чумацького Шляху
SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світіSpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі
У Перу знайшли стародавній дитячий некрополь – у всіх було вирізане серце: фотоУ Перу знайшли стародавній дитячий некрополь – у всіх було вирізане серце: фото
Вчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фотоВчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фото
Кільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотезаКільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотеза
Астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з ЗемлеюАстероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею
Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19
Вчені показали унікальні кольорові фото Юпітера та його супутниківВчені показали унікальні кольорові фото Юпітера та його супутників
Последние новости
Подгружаем последние новости