2023-03-19
Лікарі вперше встановили протез мітрального клапана в серце під час його биття
Раніше доводилося зупиняти серце і підтримувати життя апаратом штучного кровообігу, інформує
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Лікарі туринського госпіталю Molinette (Італія) заявили 19 березня, що їм вдалося успішно імплантувати транскатетерний протез мітрального клапана в серце пацієнта, яке билося під час операції: такий тип операції відбувся вперше в світі, повідомляє
Пацієнткою була 62-річна жінка з мітральною недостатністю, яка мала численні фактори ризику, через які імплантувати клапан традиційним методом із залученням екстракорпорального кровообігу було занадто небезпечно.
Встановлений протез під назвою Epygon розробили французькі та італійські вчені.
Анастасія Дейна, ZN.ua