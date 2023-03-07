Марсохід вперше зробив якісні знімки сонячних променів на Марсі

Марсоходу NASA Curiosity уперше вдалося зробити якісний фотознімок сонячних променів на Червоній планеті.

Про це повідомила пресслужба Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), інформує Апостроф .

Відомо, що марсохід зробив знімок 2 лютого, коли Сонце зайшло за горизонт, через чого промені лише світили хмари.

"У той час як більшість марсіанських хмар рухаються над землею на висоті не вище 60 кілометрів і складаються з водяного льоду, схоже, що хмари на світлинах знаходяться на більшій висоті, де особливо холодно. Це означає, що ці хмари складаються з вуглекислого газу або сухого льоду", - йдеться у повідомленні.

Вчені можуть тепер вивчати місце та час утворення хмар, дізнавшись про склад та температуру атмосфери Марсу, зокрема про вітри на Червоній планеті.