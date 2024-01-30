Сліди життя на Марсі: вчені переконані, що Perseverance вже міг зробити важливе відкриття

Ровер підтвердив, що в минулому один із кратерів був заповнений водою.

Сліди життя на Марсі: вчені переконані, що Perseverance вже міг зробити важливе відкриття
Perseverance вже міг знайти сліди життя на Марсі
© NASA

Якщо на Марсі є ознаки життя, то ймовірно, що марсоходу Perseverance вдалося їх знайти. Ровер подорожує ландшафтом віком три мільярди років і його інструменти підтвердили, що принаймні один кратер Червоної планети в минулому був заповнений водою, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Вчені вже припускали, що кратер Єзеро в минулому був дельтою річки, оскільки на його поверхні збереглися характерні ознаки дна озера, що живиться потоком. Тому у 2021 році для дослідження кратера відправили марсохід.

Тепер у вчених з'явилася можливість зазирнути під поверхню кратера Єзеро, вони ще більше впевнилися в тому, що Perseverance, ймовірно, вже знайшов ознаки життя тут.

«З орбіти ми можемо бачити безліч різних родовищ, але не можемо з упевненістю сказати, чи є те, що ми бачимо, їх початковим станом чи ми бачимо завершення довгої геологічної історії. Щоб сказати, як утворилися ці речі, нам потрібно заглянути глибше», — пояснює вчений-планетолог Девід Пейдж із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Одним із найпотужніших інструментів на борту Perseverance є радар, який скорочено називають RIMFAX. Він здатний виявляти лід, воду або солоні розсоли на глибині понад 10 метрів під пиловою поверхнею, а також може відображати шари ґрунту та гірських порід на глибині до 20 метрів.

Протягом минулого року ровер рухався вздовж західного краю кратера Єзеро та досліджував поверхню під ним за допомогою радара. І це дозволило «зазирнути» туди, де, як вважається, в минулому було озеро.

Отримані зображення показують, що гіпотеза була правильною. Міжнародна група вчених підтвердила, що кратер віком чотири мільярди років утворився в результаті удару астероїда, а потім був заповнений молодшими опадами та камінням.

Це підтверджує попередні спостереження, проведені за допомогою RIMFAX, які показали несподівані нахили шарів відкладень у кратері. Ці молодші відкладення могли бути занесені в кратер водою або вулканічною активністю, але нові радіолокаційні дані Perseverance припускають, що перша гіпотеза більш вірогідна.

Під західним краєм Єзеро шари, ймовірно, утворювалися у водному середовищі, що нагадує земне озеро. І це водоймище могло займати значну частину кратера, простягаючись мінімум на сім кілометрів. Рівень води у озері постійно змінювався, то підвищуючись, то опускаючись.

Коли озеро «втягнулося», воно створило дельтоподібну павутину рідких пальців. Коли річка розлилася, вона знову утворила озеро.

І якщо Марс схожий на Землю, то це середовище було б ідеальним місцем для виникнення мікробного життя. І Perseverance вже взяв кілька проб із цього регіону. І деякі зразки каміння та пилу демонструють ознаки присутності органічних сполук. Водночас, поки ці зразки не доставлять на Землю і не проаналізують, точно визначити їхнє походження не можна.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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