Апарат NASA зробив знімок індійського апарату на Місяці

Зображення отримали за кілька днів після посадки на супутник Землі.

Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), який знаходиться на орбіті Місяця, зробив знімки індійського посадкового модуля місії «Чандраян-3». Як повідомляє Space.com, знімки були зроблені 27 серпня, після успішної посадки на південному полюсі Місяця, інформує ZN.ua .

NASA показало знімок індійського апарату на Місяці © NASA

На зображенні можна побачити темну тінь посадкового апарату «Вікрам», який прибув на супутник Землі в рамках місії. Тінь оточена «яскравим ореолом», який «є результатом взаємодії шлейфу ракети з дрібнозернистим реголітом (грунтом)».

«Вікрам» здійснив посадку разом із ровером «Праг'ян». Обидва апарати досліджували південний полюс Місяця протягом двох тижнів, а потім їх перевели у режим сну, щоб підготувати до довгої місячної ночі.

«Прагян» перейшов у сплячий режим 2 вересня, а «Вікрам» - через два дні. Обидва апарати вже виконали завдання, але Індійська організація космічних досліджень (ISRO) сподівається, що вони зможуть провести й інші дослідження.

Там зазначили, що апарати мають вийти зі "сплячки" 22 вересня.

Вважається, що на південному полюсі Місяця містяться величезні запаси водяного льоду, який може підтримувати майбутні колонії та бази на супутнику Землі. Тому полюси Місяця є важливими об'єктами для розробки майбутніх місій тут.