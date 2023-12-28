Вчені знайшли на Марсі ознаки недавньої вулканічної активності

Вулканічна активність відбувалася "всього" мільйон років тому.

Вчені проаналізували супутникові знімки та дані георадару та знайшли свідчення того, що вулканічна активність спостерігалася на Марсі набагато пізніше, ніж вважалося. За словами дослідників, це відкриття показує, що під поверхнею Червоної планети може відбуватися набагато більше процесів, ніж може здатися за зовнішніми ознаками, повідомляє Science Alert.

Вулкани вивергалися на Марсі зовсім недавно © European Space Agency

Дослідження було проведено на підставі даних, отриманих на долині Елізій. Воно показало, що вулканічна активність тривала протягом останніх 120 мільйонів років. А частина цієї активності спостерігалася лише мільйон років тому. З геологічного погляду це сталося зовсім недавно, інформує ZN.ua .

"Рівнина Елізій була вулканічно набагато активнішою, ніж вважалося раніше, і, можливо, навіть сьогодні вулканічно жива", - заявила одна з авторів дослідження, планетолог Джоана Фойгт з Лабораторії реактивного руху NASA.

Долина Елізій дуже цікава для спостережень. Деякі потоки лави, які спостерігаються тут, здаються дуже молодими, що здивувало вчених. У ландшафті також спостерігаються риси, які були спричинені взаємодією лави з рідкою водою або льодом. І це особливо цікаво, оскільки в земних ландшафтах, які поєднують між собою гарячу геологічну активність із водою, наприклад, гарячі джерела, процвітає мікробне життя.

Щоб краще зрозуміти вулканічну історію регіону, дослідники об'єднали дані з кількох інструментів: топографічних карт, щоб виявити форму поверхні, супутникових зображень для вивчення особливостей та георадару, щоб отримати карти щільності до 140 метрів нижче поверхні.

Вчені нанесли на карту та реконструювали появу кожного окремого потоку лави. В результаті їм вдалося визначити, що ландшафт складається з матеріалу 40 окремих вулканічних подій, що відбулися між 120 та одним мільйоном років тому.

І деякі з них були грандіозними, викинувши тисячі кубічних кілометрів розплавленої породи.