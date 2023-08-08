NASA зафіксувало "серцебиття" апарату "Вояджер-2" після втрати зв'язку

Фахівці випадково надіслали зонду неправильну команду.

Апарат "Вояджер-2" передав на Землю слабкий сигнал "серцебиття" після того, як наземна команда втратила з ним зв'язок. Проблема сталася після того, як спеціалісти випадково відправили апарату неправильну команду, повідомляє Science Alert.

NASA вдалося вловити "серцебиття" "Вояджера-2" © NASA

У NASA розповіли, що серія команд, яка була відправлена зонду 21 липня, "ненавмисно змусила антену відхилитися на два градуси від Землі". Через це апарат не міг передавати сигнал або отримувати команди із центру управління польотами. Вчені побоювалися, що проблему не вдасться вирішити до 15 жовтня, коли "Вояджер-2" має здійснити запланований маневр із переорієнтації, інформує ZN.ua .

Але ввечері 1 серпня керівник проекту "Вояджер" Сюзанна Додд повідомила AFP, що команда заручилася підтримкою Deep Space Network — міжнародного масиву гігантських радіоантен, а також кількох, що знаходяться на орбіті Землі, — у спробі відновити контакт з апаратом якнайшвидше.

На подив вчених, це спрацювало, їм вдалося зафіксувати "серцебиття" космічного апарату. "Отже, ми знаємо, що космічний корабель живий і працює. Це підняло нам настрій", – додала Додд.

Але незважаючи на це, фахівці все ще не можуть отримати інформаційний сигнал від "Вояджера-2". На даний момент йде формування команди, яка намагатиметься перенаправити антену апарату назад на Землю. Але Додд визнає, що ймовірність того, що це спрацює, є "низькою".

"Вояджер-2" запустили 1977 року. Він став першим і єдиним апаратом, що досяг Урана (у січні 1986 року) та Нептуна (у серпні 1989 року). 2018 року апарат вийшов за межі Сонячної системи.

Загалом із двох "Вояджерів" було передано на Землю 625 гігабайт даних. За розрахунками вчених, запаси палива дозволять апаратам серії "Вояджер" залишатися працездатними ще протягом десяти років. Потім зв'язок із Землею буде втрачено.