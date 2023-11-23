«Диявольська комета», що летить до Землі, втратила роги і позеленіла

Це сталося після вулканічного виверження на об'єкті.

Після чергового виверження, що сталося на криовулканічній кометі 12P/Понса-Брукса, об'єкт втратив свої знакові роги, завдяки яким він отримав своє прізвисько «диявольська комета», повідомляє Space.com.

«Диявольська комета», що летить до Землі, втратила роги і позеленіла
Комета втратила свої роги
© Eliot Herman

Як зазначає видання, минулого тижня на кометі сталося найпотужніше виверження на даний момент, після якого роги не виросли, як відбувалося раніше. Але астрономам вдалося помітити кілька нових характеристик, включаючи зелений колір комети та загадкову «тінь», інформує ZN.ua.

Комета 12P/Понса-Брукса – це потужна комета шириною 17 км. Зараз вона рухається до Землі і має зблизитися з нею наступного року. Це кріовулканічна комета чи «комета холодного вулкана». Вона складається з крижаної оболонки, наповненої льодом чи газом.

Коли об'єкт поглинає достатню кількість сонячного тепла, її внутрішня частина або кріомагма нагрівається. Тиск усередині ядра наростає доти, доки морозна оболонка не трісне і внутрішній вміст не виділяється в космос.

Після виверження кома комети розширюється і здається астрономам набагато яскравішою, оскільки відбиває більше сонячного світла.

Поки що на кометі сталося три виверження: 20 липня, коли вибух помітили вперше за 69 років; 5 жовтня, коли вона спалахнула ще сильніше; і на Гелловін (31 жовтня), коли виверження було менш інтенсивним. Після кожного виверження кома розширювалася, а посередині виникала темна смуга, через яку здавалося, що у комети виросли роги.

14 листопада 12P пережило ще одне велике виверження - найпотужніший спалах на даний момент. Астрономи спостерігали, як у наступні дні комета тимчасово стала більш ніж у 100 разів яскравішою, ніж зазвичай, оскільки її кома розширилася. Але характерних рогів цього разу немає.

"Цього разу кома здається абсолютно круглою", - заявив Нік Джеймс, директор кометної секції Британської астрономічної асоціації.

Чому роги зникли, поки що невідомо. Можливо, що часті виверження зруйнували виїмку, яка перешкоджає відтіканню кріомагми. Під час виверження на Гелловін роги комети були набагато виразнішими, ніж під час попередніх двох. Це дозволяє припустити, що виїмка вже була пошкоджена.

Мабуть, що «роги» комети більше не з'являться.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Мертва зірка в далекій галактиці раптово ожилаМертва зірка в далекій галактиці раптово ожила
Астрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системиАстрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системи
На Сонці з'явився «архіпелаг» плям, які бомбардуватимуть ЗемлюНа Сонці з'явився «архіпелаг» плям, які бомбардуватимуть Землю
Польоти в космос підвищують ризик імпотенції – дослідженняПольоти в космос підвищують ризик імпотенції – дослідження
ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картахДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах
Блок рекламы


Похожие новости
Життя на Землі вже опинилося під загрозою – вченіЖиття на Землі вже опинилося під загрозою – вчені
До Землі летять одразу п'ять астероїдів, два з них особливо великіДо Землі летять одразу п'ять астероїдів, два з них особливо великі
До Сонця летить рідкісна зелена комета: як її можна побачитиДо Сонця летить рідкісна зелена комета: як її можна побачити
Вчені розповіли про найбільш сонячне місце на ЗемліВчені розповіли про найбільш сонячне місце на Землі
Цього тижня до Землі дуже близько підійде великий астероїдЦього тижня до Землі дуже близько підійде великий астероїд
До Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дніДо Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дні
Вчені виявили сліди найдавніших льодовиків на ЗемліВчені виявили сліди найдавніших льодовиків на Землі
Потоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це поганоПотоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це погано
Найдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вченіНайдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вчені
Людство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вченіЛюдство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вчені
Последние новости
Подгружаем последние новости