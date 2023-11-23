«Диявольська комета», що летить до Землі, втратила роги і позеленіла

Це сталося після вулканічного виверження на об'єкті.

Після чергового виверження, що сталося на криовулканічній кометі 12P/Понса-Брукса, об'єкт втратив свої знакові роги, завдяки яким він отримав своє прізвисько «диявольська комета», повідомляє Space.com.

Комета втратила свої роги © Eliot Herman

Як зазначає видання, минулого тижня на кометі сталося найпотужніше виверження на даний момент, після якого роги не виросли, як відбувалося раніше. Але астрономам вдалося помітити кілька нових характеристик, включаючи зелений колір комети та загадкову «тінь», інформує ZN.ua .

Комета 12P/Понса-Брукса – це потужна комета шириною 17 км. Зараз вона рухається до Землі і має зблизитися з нею наступного року. Це кріовулканічна комета чи «комета холодного вулкана». Вона складається з крижаної оболонки, наповненої льодом чи газом.

Коли об'єкт поглинає достатню кількість сонячного тепла, її внутрішня частина або кріомагма нагрівається. Тиск усередині ядра наростає доти, доки морозна оболонка не трісне і внутрішній вміст не виділяється в космос.

Після виверження кома комети розширюється і здається астрономам набагато яскравішою, оскільки відбиває більше сонячного світла.

Поки що на кометі сталося три виверження: 20 липня, коли вибух помітили вперше за 69 років; 5 жовтня, коли вона спалахнула ще сильніше; і на Гелловін (31 жовтня), коли виверження було менш інтенсивним. Після кожного виверження кома розширювалася, а посередині виникала темна смуга, через яку здавалося, що у комети виросли роги.

14 листопада 12P пережило ще одне велике виверження - найпотужніший спалах на даний момент. Астрономи спостерігали, як у наступні дні комета тимчасово стала більш ніж у 100 разів яскравішою, ніж зазвичай, оскільки її кома розширилася. Але характерних рогів цього разу немає.

"Цього разу кома здається абсолютно круглою", - заявив Нік Джеймс, директор кометної секції Британської астрономічної асоціації.

Чому роги зникли, поки що невідомо. Можливо, що часті виверження зруйнували виїмку, яка перешкоджає відтіканню кріомагми. Під час виверження на Гелловін роги комети були набагато виразнішими, ніж під час попередніх двох. Це дозволяє припустити, що виїмка вже була пошкоджена.

Мабуть, що «роги» комети більше не з'являться.