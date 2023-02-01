Астрономи зафіксували 25 сильних сигналів з космосу, що повторюються

Природа сигналів досі невідома.

Астрономи зафіксували 25 сильних сигналів з космосу, що повторюються
Вчені зафіксували 25 нових загадкових сигналів

Вчені за допомогою обсерваторії CHIME, яка знаходиться в Канаді, зафіксували 25 швидких радіосплесків (FRB), що повторюються. Це дуже швидкі сигнали, які реєструються у космосі, природа яких досі невідома, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що відомості про FRB було виявлено у архівних даних, які обсерваторія зібрала у 2019-2021 роках.

FRB відбуваються доволі часто, але, незважаючи на це, природа їхнього походження залишається загадкою для вчених. Джерелом деяких із них є нейтронні зірки та чорні діри, але інші не піддаються класифікації.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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